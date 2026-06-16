Esercitata l’opzione per il riscatto definitivo di Camarda

LECCE – Primi movimenti di mercato per il nuovo corso del Lecce targato Stefano Trinchera. Il club giallorosso, attraverso una breve nota diffusa sui propri canali di ufficiali, comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda dal Milan. Il club rossonero che ha la facoltà di esercitare la contro-opzione dal 18 al 20 giugno.
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