Covid, 295 casi in Puglia. 2 positivi a Tricase, una docente a Caprarica e un bambino a Trepuzzi

PUGLIA – Il covid-19 continua a far sentire la sua presenza nella regione con numeri giornalieri che spingono la nostra sanità a prepararsi al peggio con l’arrivo dell’inverno, ora che i ricoverati aumentano di giorno in giorno: oggi sono 471. Il Salento si conferma in condizioni più tranquille: i numeri restano bassi in proporzione agli abitanti. Il SARS-CoV-2 si fa sentire a Caprarica, dove una docente che lavora in una scuola della provincia è risultata positiva. La donna è andata in ospedale per un controllo in Cardiologia e ha scoperto di essere positiva per caso. A Caprarica di Lecce c’è già stato un primo caso nella seconda ondata, ma si tratta di un paziente ormai guarito. A Trepuzzi, invece, positivi dall’inizio dell’emergenza salgono a 4, perché è stato contagiato nelle scorse ore un bambino. Ieri, invece, sono emersi due altri casi a Tricase: erano 20 i positivi in questa città del Sud Salento, inclusi i pazienti ormai in fase di guarigione. Nell’attuale mappa epidemiologica la città di Lecce resta nella fascia che segnala oltre 51 casi (inclusi i migranti).



Oggi, martedì 20 ottobre 2020, sono stati registrati 5827 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 295 casi positivi: 113 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 91 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 46 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato.

Sono stati registrati 3 decessi in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 497.031 test.

5.629 sono i pazienti guariti.

5.730 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.001 così suddivisi:

5060 nella Provincia di Bari;

1122 nella Provincia di Bat;

907 nella Provincia di Brindisi;

2850 nella Provincia di Foggia;

964 nella Provincia di Lecce;

1003 nella Provincia di Taranto;

89 attribuiti a residenti fuori regione;

6 provincia di residenza non nota.

IL COMUNICATO DEL COMUNE DI TREPUZZI

È stato accertato un caso di positività al Covid-19 nella nostra città. Il Sindaco è stato informato tempestivamente dall’autorità sanitaria e dal medico di base che segue la vicenda ed è in stretto contatto con la famiglia, posta già in quarantena. Si tratta di minore (per questo chiediamo il massimo rispetto e riserbo nella diffusione delle notizie scongiurando l’orrenda “caccia alle streghe” che spesso viene innescata sui social e nelle chat di messaggistica). La persona positiva, a sua volta, avendo avuto contatti con un altro positivo era stata posta preventivamente in quarantena. La situazione è sotto controllo e al momento non si riscontrano criticità di alcun tipo.

Nel rinnovare alla famiglia la massima vicinanza umana e l’augurio di pronta guarigione alla persona affetta da SarsCov, è importante condividere queste notizie con la comunità per rassicurare tutti sull’operato delle istituzioni e sul continuo monitoraggio. È fondamentale non abbassare la guardia e rispettare le disposizioni imposte dal Governo, indossando la mascherina e evitando assembramenti. Ad oggi si tratta del quarto caso di positività a Trepuzzi dall’inizio dell’emergenza”.