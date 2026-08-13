Larry Franco porta il jazz internazionale a Caprarica: il 22 agosto torna Capraricainjazz

CAPRARICA DI LECCE – Sarà Larry Franco, raffinato crooner di livello internazionale e volto noto al grande pubblico per la sua partecipazione a “The Voice Senior”, il protagonista della 24ª edizione di Capraricainjazz, in programma il 22 agosto a Caprarica di Lecce. Una serata che conferma la vocazione della rassegna per il grande jazz e che vedrà sul palco un ensemble di musicisti di primo piano.

Franco sarà accompagnato dalla batteria di Mimmo Campanale e dal contrabbasso di Ilario De Marinis, con Enzo Falco alle percussioni. A completare l’ensemble saranno la voce di Dee Dee Joy e la tromba di Alberto Di Leone. Ospite speciale della serata sarà Michael Supnick, trombonista, trombettista, compositore, arrangiatore e cantante statunitense, da anni protagonista della scena musicale italiana e internazionale.

Nato a Worcester, negli Stati Uniti, nel 1962, Supnick è uno specialista di jazz tradizionale, bebop, mainstream e swing, ma anche di blues, musica latino-americana e salsa. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato in Italia con alcuni dei più importanti nomi della musica e dello spettacolo, tra cui Pregadio, Morricone, Vessicchio e Bacalov, oltre ad artisti come Marcello Rosa, Dick Sudhalter, Gigi Proietti, Bob Mintzer, Tony Scott e Lino Patruno.

Supnick è inoltre noto per la sua presenza nell’orchestra di Renzo Arbore e per le numerose collaborazioni che ne hanno segnato il percorso artistico.

L’appuntamento è fissato alle 21 in Piazza Vittoria, nel cuore di Caprarica, dove la musica sarà anche occasione per rendere omaggio a Guido Di Leone, recentemente scomparso. Proprio Di Leone, insieme a Michele Miccoli, aveva fondato nel 2003 la rassegna, diventata negli anni un appuntamento consolidato per gli appassionati di jazz nel Salento. La 24ª edizione di Capraricainjazz assume così un significato particolare: da una parte la presenza di artisti di caratura internazionale rinnova la qualità musicale della manifestazione, dall’altra la serata del 22 agosto diventa un momento di memoria e riconoscenza verso uno dei protagonisti che ne hanno costruito la storia.