Covid, 72 positivi in Puglia, 4 nel Leccese. Un altro caso a Collepasso e il primo a Diso

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 continua a circolare nel Sud Salento: la sindaca del Comune di Diso, Antonella Carrozzo, annuncia di avere tra i suoi residenti il primo caso di covid-19 nella piccola comunità del sud Salento: si tratta di un trentenne di Marittima, frazione del piccolo paese di 2000 anime (non è chiaro come sia avvenuto il contagio, ma si sa che il giovane è stato fuori regione). C’è un nuovo positivo anche a Collepasso (gli atri due casi delle scorse 24 ore riguardano alcuni migranti): lo rivela la mappa epidemiologica della Regione Puglia. Oggi, venerdì 2 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.949 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 72 casi positivi: 28 in provincia di Bari, 9 nella provincia BAT, 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Purtroppo i ricoverati continuano a salire: nelle scorse ore sono diventati 236. È stato registrato 1 decesso in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 417.465 test.

4.712 sono i pazienti guariti.

2.663 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.972, così suddivisi:

3.136 nella Provincia di Bari;

708 nella Provincia di Bat;

774 nella Provincia di Brindisi;

1.935 nella Provincia di Foggia;

807 nella Provincia di Lecce;

550 nella Provincia di Taranto;

60 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.