Covid, altri 321 casi in Puglia, 20 nel Leccese. Positivi anche residenti di Corsano e Castrignano dei Greci

PUGLIA – Nelle scorse 24 ore sono emersi altri 20 nuovi positivi in provincia di Lecce. Il SARS-CoV-2 raggiunge anche Corsano e Castrignano dei Greci. Cresce il numero di ricoverati fino a 435 in Puglia. Identificato anche un positivo nel Pronto Soccorso di Tricase. Tra i nuovi casi anche un leccese di 32 anni proveniente dal nord e un bambino di 4 anni. Tra i nuovi casi anche un 49enne che lavora fuori e uno straniero di 47enne. Una 14enne, una 58enne, un 31enne, un 24enne, un 23enne, una paziente 41enne, un 19enne, un 23enne e un 54enne, una 61enne, una 53enne, un 49enne, un 26enne, due donne di 58 e 72 anni e una bambina di 11 anni.

Oggi, lunedì 19 ottobre 2020, sono stati registrati 2446 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 321 casi positivi: 165 in provincia di Bari, 24 in provincia di Brindisi, 31 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 provincia residenza non nota.

Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 491.204 test.

5604 sono i pazienti guariti.

5463 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.706, così suddivisi:

4.947 nella Provincia di Bari;

1.091 nella Provincia di Bat;

898 nella Provincia di Brindisi;

2.759 nella Provincia di Foggia;

960 nella Provincia di Lecce;

957 nella Provincia di Taranto;

87 attribuiti a residenti fuori regione;

7 provincia di residenza non nota.