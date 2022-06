Il Comune non autorizza “Racale non ci sta”. Parata: “Ci impediscono di manifestare e di esprimerci”

RACALE (Lecce) – Alle partite Iva che hanno chiesto l’autorizzazione non è stato concesso di protestare contro il DPCM che metterà in ginocchio diverse imprese:

“Per l’ennesima volta Racale e i suoi concittadini non avranno voce – spiega Alessio Parata, nelle vesti di imprenditore balneare – Il malcontento popolare non sarà ascoltato e RACALE resterà in silenzio, succube del ‘sistema’, che da anni ‘regna’ nel nostro Paese. Ennesima, in quanto altre richieste più futili, fatte da me, per iniziative sociali, sono state bannate in nome dell’emergenza Covid. Questa volta la nostra iniziativa era di gran lunga più importante; dare VOCE all’economia Racalina, ma, come da copione, è stata ostacolata da chi si è sempre proclamato, e continua a proclamarsi, ‘innamorato’ della sua Racale.

Link Sponsorizzato

Frase retorica, che però descrive al meglio lo stato di abbandono in cui ci troviamo.

Iniziativa pacifica, per dar voce alla ‘gente comune’, agli imprenditori, agli ultimi bloccata in nome dei ‘decreti’.

Iniziativa che non viene concessa in nome delle norme di contagio antiCovid ed ostacolata per uguale motivazione.

Link Sponsorizzato

Il nostro gazebo avrebbe rispettato tutte le disposizioni antiCovid, come espresso nella mia richiesta, e non ci sarebbero stati alcun tipo di assembramenti, ai quali avrei provveduto personalmente.

Tutto ciò non è bastato ad autorizzare la mia richiesta, che non aveva nessun colore politico e nessuna discriminazione sociale.

Era solo un modo pacifico per DARE VOCE ALLA NOSTRA RACALE, che sta vivendo l’ennesimo disagio economico dovuto all’emergenza di cui tutti siamo consapevoli.

Nulla di illegale, nulla di illecito, nessun colore politico, nessuna disubbidienza sanitaria, nessuna propaganda elettorale: una semplice raccolta firme, che non verrà fatta perché qualcuno dice che NON SI PUÒ.

Non si può, esprimersi il proprio disappunto su le chiusure delle nostre attività, sull’economia racalina che va sempre più verso il declino, sulle famiglie che diventano sempre più povere, sugli imprenditori che devono chiedere le proprie aziende ormai senza futuro.

RACALE NON PUÒ dire IO NON CI STO, deve solo abbassare la testa e sottostare a un governo che da ben otto anni circa ormai regna sovrano negandoci in questa occasione il diritto di manifestare.

Racale – prosegue – non ha il diritto di manifestare pacificamente, con una semplice raccolta firme, perché i nostri ‘grandi politicanti’ sono scrupolosamente osservanti delle regole, ma non altrettanto scrupolosi nel tutelare la ‘nostra gente’, la nostra economia e le nostre idee.

Racale, da un po’ di anni, è passato da ‘paese delle calze’, ormai inesistenti, a Paese ANTIRAZZISTA, come se poi gli altri paesi fossero RAZZISTI, e senza mai aver capito bene il vero significato di tale denominazione. RAZZISMO: tendenza a discriminare i ‘diversi’.

Dopo questa definizione tratta da Wikipedia, possiamo dire che la Vecchia/Nuova giunta comunale non si può più definire antirazzista, ma DIVERSAMENTE RAZZISTA, discriminante verso chi non ha le sue stesse idee politiche, le sue stesse idee sociali, i suoi stessi principi e le sue stesse condizioni economiche. DIVERSAMENTE RAZZISTA verso chi ha bisogno di fare sentire la PROPRIA VOCE, il proprio malessere, i propri disagi. RACALE deve poter dire la sua, ma adesso NON PUÒ!

Un altro punto per il quale non ci è stato concesso il gazebo è lo specificare luogo e perimetria dello stesso; luogo ampiamente descritto come GIARDINI del SOLE, con misure standard gazebo 3metri/3 metri.

Mi meraviglio che i ‘nostri grandi cultori del sapere’ non abbiamo visionato tale informazione, facendola diventare un punto per contestare la mia richiesta.

Io, in qualità di imprenditore e padre di famiglia – conclude Parata – sarò sempre vicino ai miei concittadini, ai nostri imprenditori e ai nostri operatori.

Nel mio piccolo cercherò di esserci sempre e di tutelare RACALE che un giorno AVRÀ il DIRITTO di PAROLA. Vi do la MIA PAROLA!”.