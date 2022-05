Vitae Essentia e Bls-D Academy Salento: “Primo soccorso e uso del defibrillatore”

SANTA MARIA AL BAGNO (Lecce) – “L’Associazione Vitae Essentia aveva programmato per il mese di marzo 2020 un convegno aperto alla cittadinanza sull’uso del defibrillatore semiautomatico, che non ha avuto luogo a causa del lockdown.

L’incertezza derivante dalla attuale situazione di emergenza non consente di programmare in tempi brevi un evento così impegnativo e aperto a tutti i cittadini e suggerisce, pertanto, di rinviare all’anno venturo l’organizzazione del convegno già programmato”. Lo dice in una nota il Presidente dell’associazione Vitae Essentia, Antonio Rizzo.

“In luogo del convegno – prosegue – il Consiglio direttivo ha stabilito di organizzare un più agile incontro di studi, dedicato al tema “Primo soccorso e uso del defibrillatore” , che si svolgerà venerdì 23 ottobre a Santa Maria al Bagno presso i locali messi a disposizione dalla Dromia Sub.

Lo svolgimento di questa iniziativa sarà possibile anche grazie alla disponibilità della BSL-D Academy Salento che, con la competenza del dottor Mino Alemanno, incontrerà e spiegherà l’uso del defibrillatore al personale de “La Vetrina del Gusto” ed ai gestori del parco “Fibonacci Urban Park”, prossimo luogo ad ospitare, con tutta probabilità, il secondo defibrillatore semiautomatico.

Dopo questo incontro, il defibrillatore semiautomatico, già da tempo presente nella nostra piazza più rappresentativa, potrà essere, in caso di necessità, usato anche dal personale presente all’incontro studio.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutta l’amministrazione comunale, con in testa il Sindaco Giuseppe Mellone e il Presidente del consiglio Andrea Giuranna, per aver sposato sin dall’inizio la mia idea che prevede, col tempo, l’ installazione di Defibrillatori semiautomatici in più punti della città.

L’idea di fare di Nardò un luogo Cardio-Protetto inizia a prendere forma”.