Alla scoperta del Salento: carsificazione nelle celle geomagnetiche (XI parte)

Cella di Morciano di Leuca

La cella geomagnetica che include il territorio del Capo di Leuca e il mare che lo circoscrive ha il suo centro sulla Serra Fallitte, nel territorio di Morciano di Leuca.

Secondo il modello delle celle geomagnetiche e geomorfologiche a circonferenze concentriche progressive, includenti esagoni dettati da una vibrazione elettromagnetica ad armonica sei, già ampiamente applicato e descritto nelle puntate precedenti, possiamo ipotizzare che la grande specchia di mira, ossia il cumulo megalitico indicante il centro geodetico di quel territorio, si doveva trovare sul punto più elevato della Serra, a 165 metri s.l.m.

La circonferenza di massima estensione tocca il centro della Cella di Specchia Silva e nel suo sviluppo verso Ovest attraversa le aree di Ugento e della Madonna del Casale per raggiungere Marina di San Giovanni. Nel suo sviluppo verso Est, percorse le aree di Montesano e Depressa, raggiunge la costa a Marina di Andrano.

Nella Cella di Morciano si concentrano le propaggini meridionali di quattro catene di Serre che confluiscono verso il Promontorio di Leuca, composto da Punta Meliso e Punta Ristola.

Sull’altura di Punta Ristola, che guarda la cittadina di Leuca e il mare Mediterraneo, vi è la Basilica Minore della Madonna Annunziata, un luogo di culto cristiano che dal 43 d. C, malgrado le ripetute distruzioni, continua ad accogliere pellegrini che vi giungono seguendo le “vie di cammino di fede mariana” che attraversano l’Europa. Sono quelle segnate da chiese dedicate alla Madonna e fornite di “pozzi sacri”, che nel Salento attingono l’acqua dai fiumi ipogei che solcano il sottosuolo del suo territorio carsico. In veste di Stella maris, la Madonna di Leuca è anche eletta protettrice dei pellegrini in navigazione verso la Terrasanta.

Il piccolo centro urbano di Barbarano, prossimo al Promontorio di Leuca, deve molta della sua notorietà all’accoglienza che riservava ai pellegrini storici in viaggio verso il Santuario, poiché offriva loro ristoro e accoglienza, ospitandoli nei sotterranei collegati alla chiesa dedicata a Santa Maria del Belvedere. Il complesso è fornito di pozzi che attingono l’acqua dalla falda freatica che scorre a venti metri di profondità e che assicurano costante e necessario approvvigionamento idrico a uomini e ad animali. Allo stillicidio della medesima falda acquifera superficiale che alimenta quei pozzi si deve anche la formazione di stalattiti che scendono dalle volte delle due vore di Barbarano, le più imponenti del Salento, denominate “Vora Grande” e “Vora Piccola”. Le due cavità carsiche di grandi dimensioni si sono formate nel pianoro che comprende, oltre alla località di Barbarano, anche Acquarica del Capo, con la “Vora Fondo Lame”, e Presicce dove vi è la “Vora Serra Pozzo Mauro”.

Quel pianoro, nel quale si manifesta maggiormente la natura carsica del Salento, si estende per 20 km da Taurisano a Leuca ed è costeggiato dalle alture della Serra Fallitte e della Serra di Montesardo (182 metri s.l.m.)

Le vore di Barbarano

Sono due grandi cavità-inghiottitoio, aperte per l’implosione del banco calcareo superficiale sulle camere carsiche sottostanti. La loro presenza sul territorio è stata motivo di attrazione e di interesse da parte di studiosi, geologi e speleologi, quali Tasselli (1693), Arditi (1878), Moscardino (1957), Martinis (1970), Delle Rose (2001), che le hanno descritte nella loro configurazione morfologica e geologica. Il “Gruppo Speleologico Neretino” di Nardò (Le) ha rilevato e reso note le loro caratteristiche idro-geologiche in: Le Vore di Barbarano: note descrittive e speleogenesi.

Dalla perlustrazione speleologica effettuata dal Gruppo si evince che anche se sono due cavità indipendenti e distinte (trovandosi a circa duecento metri di distanza l’una dall’altra), appartenendo a un’unica unità geologica, rispondono alle medesime dinamiche di formazione lito-geologica. Hanno entrambe un’apertura di forma sub-ellittica, ampliata per lavori di estrazione della pietra dal banco calcareo di superficie nella fase in cui ebbero funzione di ‘cave’. Si sviluppano in verticale, con una profondità di 45 metri (la Vora Grande) e di 35 metri (la Vora Piccola). Presentano entrambe due camere sovrapposte, con interposte formazioni di concrezioni stalattitiche, dovute a un intenso e costante stillicidio derivato dal drenaggio di quella falda di superficie che fornisce di acqua dolce l’intero territorio.

Il loro microclima è favorevole allo sviluppo di una fitta vegetazione che varia in rapporto ai tre gradienti ambientali, quali luce solare, temperatura e umidità, che si modificano man mano che la cavità penetra nella profondità della roccia carsica.

Sulla stratigrafia delle pareti di entrambe le grotte è visibile la suddivisione a quattro livelli del banco di roccia che le compone. Tanto lo strato più profondo, collocato al di sotto dei 45 metri e dei 35 metri, quanto quello di superficie (dallo spessore di m. 4,5) sono composti da Calcareniti ben cementate, con presenza di fratturazioni di tipo tettonico distanziate di alcuni metri e che si sviluppano secondo un andamento sub verticale.

I due livelli interposti, tra le Calcareniti di base e quelle del livello superiore, formano uno spessore compreso tra i -19 e i -4,5 metri di quota e sono costituiti da ‘Calcareniti del Salento’, ossia da sabbie calcaree parzialmente litificate e a differente grado di litificazione.

A 130 metri di profondità scorre la falda profonda dolce-salina, a 110 metri la falda intermedia dolce e a 20 metri la falda freatica superficiale che crea lo stillicidio a cui si deve sia la formazione delle stalattiti visibili sulle volte delle camere inferiori di entrambe le grotte e sia il provvidenziale approvvigionamento idrico di acqua dolce necessario a tutti i pozzi aperti nell’area circostante.

Tale composita caratteristica idrogeologica del terreno nel quale si aprono le due Vore di Barbarano è determinata dalla sua condizione di ‘impluvio’, essendo il punto più depresso del territorio pianeggiante compreso tra due Serre, Fallitte e Montesardo.

Tale pianoro, costituito da un “basso strutturale”, ossia da un substrato tettonico separato “dall’alto strutturale” delle Serre per mezzo di “faglie ad alto angolo”, è soggetto anche ad alluvioni, l’ultima delle quali è avvenuta negli anni Cinquanta del Novecento e, a ricordo d’uomo, è stata alquanto rilevante per la sua notevole portata d’acqua, malgrado la presenza in loco delle due imponenti e provvidenziali vore-inghiottitoio.

(Continua)

Per approfondimenti sulla morfologia del territorio:

Marisa Grande, “L’orizzonte culturale del megalitismo” Besa Ed. e “La precaria armonia del cosmo”, Besa 2208 e 2012

blog: http://synergeticart.wordpress.com

Relazione tecnica del Gruppo Speleologico Neretino, Le Vore di Barbarano: note descrittive e speleogenesi.

Ezio Sarcinella, “la Via dei pellegrini” – L’antico Cammino leucadense riproposto nel III millennio da SpeleoTrekkingSalento, Ed. Salentina 2007) e “La Via Leucadense dei pellegrini” -da Brindisi e Lecce a Leuca lungo l’antico cammino, Capone Editore, Cavallino 2020.

