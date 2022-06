Buone notizie per il Lecce, alle prese con i positivi al COVID come tutte le squadre.

La società fa sapere che i 3 componenti del gruppo squadra (1 calciatore e 2 componenti dello staff), positivi al Covid 19 e poi risultati negativi al tampone del 12/11 hanno ripetuto in dara odierna l’esame molecolare che ha confermato la negatività e pertanto da domani potranno rientrare in gruppo.

Link Sponsorizzato