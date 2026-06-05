Il tempo stringe e il Lecce finalmente tratta col Ds in cima alla lista dei desideri

Dalle chiacchiere si sta passando ai fatti. Dopo la conferenza stampa d’addio di Pantaleo Corvino, il Lecce va di fretta per porre il primo tassello del nuovo corso. L’erede del “Corvo” ha già un nome e un cognome. E che nome e cognome. Lovisa? Polito? O la soluzione interna Trinchera? A quanto pare no. Secondo SportItalia il Lecce e Sean Sogliano stanno trattando per trovare un accordo che entro l’inizio della prossima settimana potrebbe già materializzarsi. Il primo nome sulla lista dei desideri del sodalizio giallorosso è sempre stato il ds del Verona. Polito piace in seconda battuta per quanto di buono ha fatto a Catanzaro. E lo stesso Trinchera potrebbe prendere il posto di Corvino, ma presumibilmente solo in caso di una fumata nera tra Sean Sogliano e la società di via Colonnello Costadura.

Il Lecce e il dirigente piemontese sono in contatto e potrebbe esserci un incontro nelle prossime ore tra il direttore sportivo e il presidente Saverio Sticchi Damiani per provare a gettare le basi di un progetto tecnico nuovo di zecca. Stabilire termini, condizioni e cifre di un eventuale accordo tra le parti non sarà esattamente una semplice partita a domino tra vecchi amici. Eufemismi a parte, la trattativa è in piedi, ma il nome di Sticchi Damiani è strettamente legato ad un sostantivo imprescindibile: sostenibilità. Prima di tutto i bilanci a posto nel bene del club al di là del risultato sportivo. Poi tutto il resto. Ma il numero uno del Lecce sembrerebbe fortemente intenzionato ad accontentare le richieste di Sogliano.

Un personaggio che nel mondo del calcio italiano non ha bisogno di presentazioni. L’uomo di Alessandria tra il 2004 e il 2011 contribuì alla ricostruzione del Varese portandolo dall’Eccellenza fino alla Serie B nel giro di pochi anni. Nel 2010-11 la squadra arrivò addirittura a giocarsi la promozione in Serie A attraverso i playoff. Da direttore sportivo dell’Hellas Verona conquistò la promozione dalla Serie B alla Serie A nella stagione 2012-13. Successivamente costruì una squadra che ottenne due salvezze consecutive in massima serie. Al Verona fu tra gli artefici degli arrivi di giocatori come Juan Manuel Iturbe, Romulo e soprattutto Luca Toni. Più in genere nel corso della carriera si è costruito una reputazione di scopritore di talenti rendendosi protagonista di importanti plusvalenze.

Un vero cavallo di razza. Proprio come si è auto definito Pantaleo Corvino nel corso di una nota trasmissione televisiva locale. Per la cerimonia nuziale potrebbero mancare ancora abito, chiesa e sacerdote. Testimoni e bomboniere comprese. Ma se questo matrimonio si farà, sa d’ha fa in fretta.