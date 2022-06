Covid, 626 casi in Puglia: 87 nel Leccese, 1 morto. A Taurisano l’esercito per i tamponi: aumenti in altri Comuni

PUGLIA – Il SARS-CoV-2 continua a minacciare diverse comunità salentine. In primis, nel Leccese, c’è Taurisano con un numero considerevole di positivi (più di 51 casi, secondo la mappa epidemiologica della Regione Puglia): in questo Comune, oggi, la brigata “Pinerolo“ dell’esercito ha allestito una struttura, nella zona del mercato, per effettuare i tamponi a una grossa fetta di cittadini, cercando in questo modo di soffocare sul nascere i nuovi focolai. Domani mattina i militari monteranno la tenda e cominceranno a fare i tamponi con il metodo del drive-in, sotto la sorveglianza del SISP guidato dal direttore Alberto Fedele. Aumentano i casi anche a Casarano, che si colloca nella fascia da 21 a 50 attuali positivi. Oggi il bollettino epidemiologico segnala un aumento dei positivi pure a Cavallino, Maglie, Monteroni e Zollino, tutti paesi nella fascia da 11 a 20 attuali positivi. Anche Spongano sale e va a 6 attuali positivi. In giornata si è registrato anche un decesso: un’anziana del ’47 originaria di Ruffano.



POSITIVO UN COMPONENTE DELLO STAFF DEL LECCE

L’U.S. Lecce comunica che i test molecolari effettuati in mattinata nel ritiro dell’Acaya hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra tranne che per un componente dello staff, che è stato immediatamente posto in isolamento. I secondi tamponi dei soggetti risultati positivi al test effettuato sabato pomeriggio sono attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti, di cui si attendono gli esiti. Nel frattempo anche questi ultimi sono in isolamento e quindi separati dal gruppo squadra.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi, lunedì 2 novembre 2020, sono stati registrati 4.060 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 626 casi positivi: 206 in provincia di Bari, 71 in provincia BAT, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 41 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione. I ricoverati sono a quota 793.

Sono stati registrati 9 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 567.098 test.

6.619 sono i pazienti guariti.

12.569 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928, così suddivisi:

8.044 nella Provincia di Bari;

2.187 nella Provincia di Bat;

1.347 nella Provincia di Brindisi;

4.810 nella Provincia di Foggia;

1.447 nella Provincia di Lecce;

1.949 nella Provincia di Taranto;

144 attribuiti a residenti fuori regione.

La stagione invernale è alle porte: sarà necessario cambiare stile di vita per frenare i contagi.