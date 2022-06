Covid, 905 casi in Puglia: 123 nel leccese. Chiude un asilo a Galatina: madre e figlia positive, due le vittime

PUGLIA – La curva del contagio a livello nazionale continua a scendere, per due giorni di seguito, ma nel Leccese i numeri restano alti rispetto a quelli a cui eravamo abituati. Intanto, il SARS-CoV-2 continua a colpire a scuola. Questa volta è toccato a un asilo privato di Galatina: sono risultate positive una madre e una bambina di 2 anni e mezzo, che per fortuna è asintomatica. “È un contagio che si è verificato in famiglia e per sicurezza ci ha costretti a isolare tutti gli alunni, che sono 25 – spiega il dirigente – Non abbiamo casi interni, ma abbiamo isolato tutti i contatti. Dopo la sanificazione riapriremo. Il 18 l’Asl ha programmato i tamponi per tutti gli operatori. Siamo fiduciosi perché le nostre operatrici lavorano in sicurezza con mascherine FP2, anche se il Ministero ci ha mandato quelle chirurgiche”. Nella terapia intensiva covid del DEA restano sempre 16 pazienti su 24 posti. I ricoverati scendono a 1441. Si registrano numerose guarigioni. Le evoluzioni più importanti della curva del contagio, nella mappa epidemiologica di oggi, riguardano: Galatone, Carmiano, Martano e Calimera, tutti comuni con almeno 21 e fino a 50 attualmente positivi. A San Pietro Lama c’è un cambio di fascia: da 6 a 10 residenti con covid. Stessi numeri ad Aradeo (6-10). Due le vittime in giornata, entrambi anziani originari di Melissano e Ruffano.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DELLA PROTEZIONE CIVILE-PUGLIA

Link Sponsorizzato

Oggi, domenica 15 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 6.070 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 905 casi positivi: 201 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 124 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. 8751 sono i pazienti guariti.

Sono stati registrati 12 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Link Sponsorizzato

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 655.306 test.

8.751 sono i pazienti guariti.

24.702 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 34.438, così suddivisi:

13.574 nella Provincia di Bari;

3.829 nella Provincia di Bat;

2.353 nella Provincia di Brindisi;

8.041 nella Provincia di Foggia;

2.601 nella Provincia di Lecce;

3.771 nella Provincia di Taranto;

258 attribuiti a residenti fuori regione;

11 provincia di residenza non nota.

1 of 5