Ingoia amo contenuto in una polpetta e finisce in ospedale: indagati cuoco/ristoratore, otorino e radiologo

PORTO CESAREO/LECCE – Tre indagati nell’inchiesta su un’avvocata leccese finita in ospedale dopo aver ingoiato un amo contenuto in una polpetta in un ristorante di Porto Cesareo. Il pubblico ministero Paola Guglielmi ha fatto notificare un avviso di conclusione con l’accusa di lesioni al titolare del ristorante nonché cuoco che, il 28 ottobre dello scorso anno, avrebbe preparato, cucinato l’antipasto di pesce contenente un amo di un centimetro con due punte acuminate che hanno poi causato le lesioni riportate dalla donna; al medico otorino “per aver erroneamente diagnosticato una otorino laringite bilaterale faringolaringite subacuta” senza tener conto del riferito peggioramento dei sintomi manifestati dalla persona offesa che aveva iniziato ad avvertire il dolore acuto subito dopo aver ingerito il cibo al ristorante “così aggravando le lesioni e prolungando i tempi della malattia e dell’intervento chirurgico”; e poi al radiologo che effettuò la radiografia il 6 novembre e che non rilevò nel referto medico il corpo estraneo chiaramente evidenziato dalle immagini radiografiche ritardando in questo modo la diagnosi.

In definitiva l’avvocata riportò “una lesione di tipo mediastinite da perforazione esiofagea da ingestione di corpo estraneo” che necessitò di un successivo intervento chirurgico con una prognosi superiore ai 40 giorni Sono state stralciate, invece, in vista di una richiesta di archiviazione le posizioni di un cuoco (avvocato Cosimo D’Agostino), di un secondo otorino (avvocato Laura Minosi) e del medico curante della donna. A mettere in moto l’indagine condotta dagli ufficiali di pg della polizia di stato è stata la denuncia di un’avvocatessa residente a Lecce nel dicembre scorso. La professionista si sarebbe recata in compagnia di un amico in un noto ristorante di Porto Cesareo tempo prima, dove consumò delle polpette di polpo. La donna non si accorse di nulla.

Poi, dopo qualche giorno, si manifestarono i primi malesseri con dolori alla base del collo e febbre. I successivi accertamenti rivelarono che a causarle l’ascesso che provocava febbre e disturbi era l’ardiglione di un amo da pesca contenuto nelle polpette, mangiate giorni prima, che si era aggrappato alla sua gola. Fu necessaria una complicata operazione chirurgica tra gola e torace, effettuata al “Vito Fazzi” di Lecce. Solo così fu possibile estrarre l’uncino di metallo e debellare un pericoloso ascesso causato dall’infiammazione scaturita dallo stesso. Da qui la denuncia e l’apertura di un fascicolo sfociato in un avviso di conclusione a carico di tre indagati difesi dagli avvocati Donato Mellone, Fabrizio Ruggeri, Roberto Rella e Cosimo Manca.