La serie tv della settimana: Peaky Blinders

Per questo week-end vi suggerisco la visione di Peaky Blinders, serie tv di genere noir, drammatico, gangster, in costume, ideata da Steven Knight, disponibile su Netflix. La storia ruota intorno alle vicende di Thomas (Cillian Murphy) ed Arthur (Paul Anderson) Shelby che tornati alla loro Birmingham nel 1919, dopo aver combattuto in Francia la prima guerra mondiale, formano una banda criminale i “Peaky Blinders” che si occupa di scommesse illegali e del mercato nero.

I Peaky Blinders sono temuti e rispettati da tutti anche dalle forze dell’ordine, la famiglia Shelby a capo della banda è composta da Arthur il maggiore, Thomas il secondogenito, poi John, la più piccola Lizzie e la saggia ed astuta zia Polly Gray (Helen McCrory). Il capobranco dovrebbe essere Arthur ma è privo di ingegno, è un uomo molto forte, un bruto ma non è in grado di prendere decisioni importanti al contrario di suo fratello Thomas che è un uomo temibile non soltanto per la sua pericolosità e per la sua audacia ma perché è molto più riflessivo, acuto e stratega rispetto al primogenito.

Dietro ogni mossa della banda ci sarà sempre un piano accurato nei minimi dettagli da parte di Thomas che però dovrà fare conti con Chester Campbell (Sam Neill), un ispettore pronto a mettere alle strette lui e suoi setacciando tutta la città e al tempo stesso da Grace Burgess (Annabelle Wallis), un’avvenente agente speciale, spia sotto copertura che opera come cameriera nel Garrison pub, covo e punto di ritrovo della banda. La donna sebbene abbia il compito di spiare le attività illegali degli Shelby, risulta molto affascinata da Thomas, restando colpita dai suoi eroici atti militari per cui si è guadagnato due medaglie al valore.

Thomas deciderà di preparare un’offensiva all’ispettore piuttosto che assecondare le sue richieste, quando inizierà la “guerra” tra il clan e le forze dell’ordine, finirà il tempo dei giochi e se ne vedranno di cotte e di crude. La regia è eccellente e sofisticata, i costumi spiccano perché richiamano in maniera impeccabile l’atmosfera degli anni 20, del post prima guerra mondiale e risultano autentici e inerenti con lo spirito dell’epoca. La scenografia è mirabile e travolgente, tutto il cast offre dell’interpretazioni d’alto calibro, ci sono attori molto famosi.

Mi sembra doveroso e giusto citare inoltre la superba performance di Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby, la punta di diamante di questo show è lui, poiché è in grado di offre al pubblico un personaggio fuori dalle righe, cupo, intenso, combattuto, la figura di un angelo e un demone allo stesso tempo, di un uomo leale verso la famiglia e gli amici, pronto a tutto pur di proteggerli. La sua carica espressiva e il suo modo di porsi sulla scena rendono il suo personaggio un vero e proprio uomo d’onore. Peaky Blinders è una serie tv coinvolgente, ben elaborata e strutturata, offre una storia immensa, potente e romantica, imperdibile per gli amanti del genere gangster, noir e drama.

