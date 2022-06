Le previsioni meteo di oggi 3 novembre 2020

Puglia

Nuvolosità irregolare nel corso della mattinata su tutta la regione, maggiori aperture nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con nubi sparse.

Molise

Nubi sparse nel corso delle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su gran parte del territorio; in serata le condizioni meteo saranno stabili con cieli poco nuvolosi sulla costa e sulle zone interne.

Basilicata

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo rimarrà asciutto sempre con qualche nube sparsa.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, minime in incremento al centro-nord, in calo sui settori peninsulari meridionali.

