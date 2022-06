Lopalco, D’Attis: “Basta presenze in tv, dia conto del suo operato da assessore”

“Lopalco, con le sue dichiarazioni, sta mettendo a dura prova la pazienza di tutti i pugliesi: anziché dare linee di indirizzo nazionale in tv, radio e giornali, dovrebbe dar conto ai cittadini di cosa ha fatto in questi mesi e di quello che sta facendo ora alla guida dell’assessorato.” Dichiara il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis. “Al di là di comunicati stampa promettenti e roboanti, la seconda ondata del virus era prevista e prevedibile e la Regione ha avuto mesi per preparare il sistema sanitario.

Eppure, la Puglia è scivolata in “zona arancione” perché Lopalco soprattutto ha forato sui tracciamenti ormai fuori controllo e perché i nostri ospedali sono in gravissima difficoltà.

Tradotto: siamo stati così catalogati perché chi ha la responsabilità di gestire la Sanità in Puglia lo ha fatto malissimo. Perciò, a Lopalco suggerisco di parlare di meno, di suonare meno la chitarra e di rinunciare a qualche vetrina mediatica per dedicarsi con rigore e serietà alla gestione della pandemia. Se non se n’è accorto è Assessore regionale. Lo inizi a fare ora, perché fino ad i risultati sono stati tutt’altro che lusinghieri”.