Minervino, Maria Antonietta Baldari entra nel gruppo di maggioranza “L’Alveare”

LECCE – La Consigliera di opposizione Maria Antonietta Baldari entra a far parte del gruppo consiliare di maggioranza “l’Alveare” guidata dal Sindaco di Ettore Caroppo, condividendone il programma di mandato, la metodologia di gestione e la relativa leadership. Lo comunica la stessa Consigliera, durante la seduta Consiliare del 6 novembre 2020

Le motivazioni, ponderate nel tempo ed espresse dalla stessa con convinzione ed una evidente carica emotiva, si potrebbero riassumere con le sue stesse parole, cioè il fatto “di essere venuta a conoscenza di alcuni fatti che sono emersi successivamente nei manifesti del Gruppo ‘Insieme’, il quale non ha mai fatto chiarezza lasciando in me il dubbio, da questo la mia decisione di dichiararmi indipendente in quanto la trasparenza si era opacizzata dalle verità nascoste”.

Inoltre, lamenta la poca condivisione e coinvolgimento “mai nessun confronto e dialogo mi è stato chiesto e proposto, anzi sono stata accantonata”.

Infine, con chiarezza e trasparenza rendeva consapevole l’Assemblea del fatto che “il mio non vuole essere un atto di sfiducia verso i due gruppi all’opposizione, ma un atto propositivo, non vi è nulla di personale dietro a questa scelta e da oggi si lavorerà a stretto contatto con la maggioranza auspicando che la collaborazione sia proficua e accesa come d’altronde questa maggioranza guidata dal Sindaco Caroppo in poco più di un anno e mezzo sta dimostrando ai propri cittadini”.

La Consigliera auspicava inoltre che “ora come non mai abbiamo bisogno di collaborazione, abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme e perché no, anche tutti insieme come una grande famiglia. Entro in questa nuova realtà come una persona libera senza nessun attaccamento alla poltrona …. il mio passaggio non è legato a nessuno tipo di incarico, perché sono convinta che oggi siamo chiamati a scegliere, se vogliamo uscire da questa crisi peggiori di come ci siamo entrati, o migliori, per poter finalmente iniziare a darci insieme un nuovo futuro”.

Per la Maggioranza è intervenuto l’Assessore Sergio Urso per ringraziare la Consigliera BALDARI della decisione e dando il benvenuto suo personale e del gruppo augurandole infine buon lavoro.

L’Assessore ha inoltre messo in evidenza la progressiva propulsione e dinamicità della maggioranza e del Sindaco, constatando inoltre, quanto sia inusuale che in così poco tempo si abbia la intraprendenza e “l’appeal politico” per riuscire ad allargare ulteriormente le sue fila a discapito di uno sfarinamento politico di una parte dell’opposizione. Questo, per di più, da la misura della consapevolezza e della responsabilità di questa Amministrazione verso la comunità in un momento difficile per tutti.