Il Mrs di Scorrano in piazza per dire no alla chiusura del reparto di Rianimazione all’ospedale

SCORRANO (Lecce) – “Il Movimento Regione Salento di Scorrano scenderà in campo domenica 29 novembre alle ore 11 con una manifestazione per ribadire il proprio NO alla chiusura del reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Scorrano e con una raccolta firme per chiedere all’ASL di rivedere tale decisione”. Lo comunica in una nota il direttivo del Movimento Regione Salento di Scorrano.

“La circostanza che si tratti di una chiusura (si dice) “temporanea” – si legge nel testo – non giustifica questa assurda scelta, che si poteva evitare con adeguata programmazione nel corso di questi mesi e con una maggiore attenzione alle politiche in materia sanitaria nel corso di questi anni.

Tale decisione priva di un un importante reparto un grosso bacino di utenza per un tempo INDETERMINATO, reparto che per la sua importanza avrebbe dovuto essere non chiuso ma POTENZIATO.

Per questo motivo invitiamo tutta la popolazione del sud Salento e tutta la cittadinanza scorranese a partecipare unita e compatta, perché questa è una battaglia per la tutela della salute di TUTTI e per la salvaguardia dell’Ospedale di Scorrano, che prescinde da colori politici”.

