Scontro Regione-Ministero sulla scuola: Salvemini cerca di fare da paciere con la proposta di un tavolo

LECCE – La ministra Azzolina vuole le scuole primarie aperte, Emiliano le ha chiuse perché teme che il sistema sanitario pugliese collassi: la battaglia è finita nei tribunali amministrativi, tra Bari e Lecce, con il paradosso di due decisioni opposte, anche se ancora i giudici devono decidere nel merito. Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, prova a mediare tra i due litiganti, vuole fare da paciere:

“Non credo sia utile alla Puglia, alla sua comunità, questo braccio di ferro tra Ministero Istruzione e Regione Puglia.

Serve invece trovare sintesi attraverso il dialogo ed il rispetto reciproco. Non vanno affermate verità, ma trovate soluzioni.

Con questo spirito ho segnalato alla Presidenza regionale di richiamare quanto previsto dal Protocollo d’Intesa siglato dal MIUR con le organizzazioni sindacali il 6 agosto, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di contenimento della diffusionr de virus.

Nella parte in cui si scrive:

‘Il tavolo permanente può valutare di richiedere al Ministero della Salute – allo scopo che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza- l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volta ad assicurare la piena ed effettiva salute degli studenti e di tutto il personale scolastico’.

Non è utile nè necessario attendere il giudizio di merito del TAR, nè annunciare eventuali appelli al Consiglio di Stato, o annunciare impugnativa di ordinanze regionale.

La politica ha gli strumenti per trovare una sintesi.

Utilizzando quei documenti che già ad agosto prevedevano la necessità di poter assumere specifiche misure territoriali per assicurare la salute di docenti e studenti di fronte ad una nuova impennnata dei contagi.

Oggi quindi la Regione Puglia – dati alla mano – evidenzia una evoluzione dei contagi e chiede al tavolo permanente presso il ministero di poter emanare un provvedimento,

limitato nel tempo (sospensione delle lezioni in presenza e organizzazione della didattica a distanza per primaria e secondaria di primo grado) proporzionato all’andamento epidemiologico, per garantire la minacciata tenuta del sistema ospedaliero e sanitario regionale.

Sulla base di questa motivazione tecnica e scientifica il MIUR ed il Ministero della Salute – in applicazione di quanto previsto dal protocollo – decidono se accogliere le misure richieste.

Un accordo perfettamente coerente al principio della leale collaborazione istituzionale e proporzionato alla situazione pandemica in corso.

Nessuno ne esce sconfitto, nessuno si proclama vincitore.

Tutti si impegnano a lavorare fianco a fianco per fronteggiare il nemico comune: il virus.

Che deve vederci tutti uniti se vogliamo sconfiggerlo”.