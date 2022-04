Il monito di Salvemini: “Con la zona gialla non è suonata la ricreazione”

LECCE – Il sindaco Carlo Salvemini invita tutti a non abbassare la guardia perché non si torni più alle restrizioni dei giorni scorsi:“Essere zona gialla non significa che la Puglia è fuori pericolo. Perché siamo comunque a rischio.

Altrimenti non sarebbero chiusi:

scuole superiori;

teatri, cinema, musei;

palestre, piscine, centri sportivi;

bar, pub, trattorie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie dalle 18.00 per le consumazioni al tavolo.

Giusto per ricordarci quale è il peso di queste restrizioni e come impattano sulla vita delle nostre comunità.

Siamo zona gialla perché il Ministero della Salute ha ritenuto che in Puglia oggi la situazione sia meno critica di quindici giorni fa. Del resto la nostra regione:

– per casi totali dall’inizio pandemia è 17esima assoluta;

– per nuovi positivi dal 30 luglio è 17esima assoluta;

– per attuali positivi è 12ma assoluta.

Link Sponsorizzato

Tuttavia saremmo potuti rimanere arancione – ed è quello che mi sarei augurato – perché i nostri ospedali soffrono, con circa il 60% dei posti di terapia intensiva occupati (la soglia di allerta è del 30%); perché il rapporto positivi/casi testati è alto a conferma che il virus non rallenta come altrove.

Quindi concittadine e concittadini, salentini tutti:

quella suonata oggi non è la campanella della ricreazione, ma solo quella di un diverso allarme. Che ci impone sempre il massimo della cautela, prudenza, responsabilità. E rispetto delle regole fissate nel DPCM la cui inosservanza può essere sanzionata.

Link Sponsorizzato

Quindi aiutiamoci tutti a dare un senso utile a questa nuova fase. Diversamente tra quindici giorni discuteremo delle conseguenze di provvedimenti più pesanti.

Non tutto dipende dalle scelte del governo nazionale e regionale. Tanto è legato anche ai nostri comportamenti, perché come sappiamo la barriera più efficace alla diffusione del virus è il controllo delle relazioni sociali.

Come sempre andiamo avanti, uniti”.