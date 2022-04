In casa oltre un chilo e mezzo di droga, pistole, soldi e munizioni: 35enne condannato a 4 anni e 10 mesi

MONTERONI (Lecce) – Si chiude con una sentenza di patteggiamento a 4 anni e 10 mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di 15mila euro la vicenda giudiziaria di Alessandro Ciminna, il 35enne di Cavallino, arrestato il 25 giugno con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo alterate. La sentenza è stata emessa dal gup Laura Liguori che ha ritenuto congrua la pena concordata dagli avvocati Laura Minosi e Stefano Pati con il pm, titolare del fascicolo. Il giudice ha concesso all’imputato le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

Ciminna venne arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Lecce, a conclusione di una perquisizione domiciliare a Monteroni che si concluse con il sequestro di 1 chilo e 200 grammi di eroina; 95 di marijuana e 457 di cocaina. Dal sopralluogo spuntarono anche tre pistole e munizionamenti: una Zastava calibro 7,62 priva di matricola e munita di sette cartucce; una calibro 6.35, con matricola abrasa, con otto cartucce e una Fn calibro 6.35 non censita, con nove cartucce, e 13 proiettili calibro 12. Sotto sequestro finirono anche 7mila e 80 euro in contanti; 2 bilancini di precisione e il materiale solitamente utilizzato per confezionare la droga. Ciminna è sempre detenuto.