A Poggiardo scricchiola la maggioranza sulla vicenda del C.E.A. In 3 abbandonano Colafati

POGGIARDO – È stata una brutta battuta di arresto per il Sindaco di Poggiardo, nonché Presidente del S.A.C. delle Serre Salentine, Giuseppe Colafati, quella che si è verificata ieri sera durante il Consiglio Comunale, nel corso del quale si sarebbe dovuto sciogliere il C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine.

Come noto, il C.E.A. è l’associazione tra enti locali partecipata dal Comune di Poggiardo e dai Comuni di Cursi, Maglie, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Ruffano, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano e Surano, al quale era demandata la gestione dei beni culturali e dei relativi servizi, così come finanziati dalla Regione Puglia con circa 2 milioni di euro.

“Il finanziamento era stato messo a rischio di revoca dalla decisione dei Sindaci di sciogliere il soggetto gestore, senza preventivamente verificarne la fattibilità con la stessa Regione Puglia” – spiegano dai banchi dell’opposizione. Molti sono i Comuni che hanno già provveduto allo scioglimento e che attendevano che vi provvedesse il Comune di Poggiardo, Capofila del progetto e fondatore dell’Associazione.

Tuttavia, Damiano Longo, Vicesindaco del Comune di Poggiardo e Capogruppo del neocostituito Gruppo Consiliare “Noi Insieme”, composto anche da Paola Iasella e Marta Greco, mosso dalla preoccupazione per le conseguenze che ciò avrebbe potuto comportare, ha ritenuto di richiedere specifiche informazioni agli Uffici Regionali preposti, al fine di evitare ogni possibile danno al proprio Comune.

Pertanto, a seguito di detta interlocuzione con la Regione Puglia, a fronte dell’insistenza con la quale il primo cittadino cercava di approvare lo scioglimento del C.E.A., il gruppo “Noi Insieme”, unitamente a Massimo Gravante e alla minoranza, non hanno approvato la proposta del Sindaco, al fine di tutelare le casse della propria Città, “offrendo così un ottimo esempio di gestione della cosa pubblica”.

“È doveroso infatti sottolineare come l’eventuale revoca del finanziamento avrebbe potuto comportare gravi conseguenze economiche per le casse comunali di Poggiardo e di tutti i Comuni coinvolti in questa vicenda e quindi di tutti i cittadini, oltre a possibili danni all’erario – spiegano i consiglieri –

Peraltro, proprio per questo motivo, alcuni Comuni stanno maturando l’idea di attendere l’esito dell’incontro con gli Uffici Regionali, prima di convocare il prossimo Consiglio Comunale sul tema”. Non la pensa così il sindaco Colafati: “La Regione ha finanziato il S.A.C. per interventi strutturali su cripte e altro, ma una parte anche per bici e servizi: si tratta di un’idea dell’ex assessore regionale Barbanente. Alcuni interventi sono stati affidati al CEA, un ente di formazione costituito da 15 comuni. Le difficoltà finanziarie hanno portato i comuni a commissariare la struttura, adesso è la faae della messa in liquidazione. Tutti i Consigli Comunali devono deliberare lo scioglimento: a Poggiardo la delibera è stata respinta perché 3 consiglieri di maggioranza, insieme all’opposizione, hanno votato contro. La Regione deve dialogare con i sindaci, che hanno già manifestato la volontà di liquidare il C.E.A. Gli affreschi di San Cassiano sono stati ristrutturati. Molti interventi sono stati fatti. Ora i Comuni dovranno decidere la forma migliore per gestire le strutture e per erogare i servizi ai fruitori: noi stiamo cercando di proteggere da eventuali problemi economici i nostri comuni, per questo vogliamo liquidare il CEA. Ho preso atto che 3 della maggioranza si sono ricollocati in altro gruppo. Siamo a 5 mesi dal voto”. Con 3 consiglieri di maggioranza che hanno abbandonato Colafati ora si apre la questione della sua successione, perché dopo 2 mandati non potrà ricandidarsi. Il centrodestra dovrà ricostruire le spaccature che oggi sembrano non superabili.