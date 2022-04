Alla scoperta del Salento: carsificazione nelle celle geomagnetiche (XIV Parte)

Le cavità carsiche

Tra le cavità carsiche che caratterizzano il Salento vi sono le grotte costiere, le grotte continentali e gli inghiottitoi.

Per le grotte costiere, abbiamo già focalizzato l’attenzione sulle coste neretine, perchè presentano distinti livelli di carsismo, con formazione in sequenza di grotte sovrapposte, sommerse e sub-aeree. (Morfologia del Salento – Parte XIII).

Le grotte continentali penetrano a diversi livelli nelle formazioni carsiche delle rocce più antiche, costituite dagli alti morfologico-strutturali di natura carsica che compongono le Serre.

Gli inghiottitoi delle acque pluviali (o vore) si aprono invece in superficie e scendono in verticale nelle formazioni sottostanti, perforando lo strato litico dei depositi marini terrazzati di mari, oggi fossili, un tempo interposti tra le Serre costituenti le isole di un primordiale arcipelago.

Grotte continentali.

Nel versante ionico le grotte continentali a sud di Gallipoli sono: Torre-Suda-Racale e Caronte. Nell’area a nord di Gallipoli, nel territorio di Nardò che si estende verso la costa ionica, sono le Grotte di Castiglione, di Porto Cesareo-Nardò, di Santo Isidoro.

Lo sviluppo a strati del sistema carsico, costiero e continentale, racconta le vicende cui è stata

sottoposta la penisola salentina durante le differenti fasi climatiche delle lunghe ere geologiche.

Anche nell’interno delle grotte continentali, come in quelle costiere, si trovano le formazioni di stalattiti e stalagmiti, le quali attestano che quelle cavità carsiche un tempo risultarono emerse per lunghi periodi. Già formate in condizione sub-aerea nelle rocce calcaree delle Serre, furono poi ampiamente ricoperte dallo spesso strato di materiale marino depositato e concretizzato.

Le grotte continentali sono da cercarsi, perciò, nel sottosuolo, lungo le pareti a falesia delle Serre, essendosi formate quando quegli strati di roccia emergevano ed erano lambiti dalle acque marine. I livelli in cui si sono formate le cavità segnano, pertanto, i profili delle paleo-coste fossili delle isole salentine primordiali.

Le grotte e i sistemi carsici costieri e continentali che presentano formazioni di importanti concrezioni stalattito-stalagmitiche risalgono a un periodo che va dai 3 milioni ai 90 mila anni fa. Le loro quote altimetriche sono comprese tra un massimo di 175 metri corrispondente all’antico livello del Pleistocene inferiore e un minimo di 2 metri, corrispondente al più recente livello dei 90-80 mila anni fa.

Le grotte continentali penetrano, pertanto, negli alti morfologici strutturali delle Serre, la cui quota massima è di 200 metri s.l.m. Queste formazioni litiche sono composte dalle dolomie e dai calcari della piattaforma continentale risalente al Cretaceo-Paleogene (136-65 milioni di anni fa), sulle quali in fase di sommersione quasi completa si sovrapposero e si modellarono i sedimenti di echtoplain post-cretaceo/pre-miocenico.

Nell’area denominata “Terrenere” della Serra di Poggiardo, nel territorio di Vaste, un banco calcareo che scendeva a strapiombo sul mare primordiale contiene incastonati i rari fossili delle rudiste, la cui presenza permette di risalire al periodo cretacico, essendo quei particolari molluschi scomparsi proprio alla fine di quell’era, 65 milioni di anni fa.

Spettacolari sistemi carsici costieri e continentali nella Cella geomagnetica di Andrano

Le dinamiche alterne di emersione e sommersione – per ingressione marina e per movimenti tettonici di sollevamento- cui è stato sottoposto il Salento nelle varie ere geologiche sono leggibili, pertanto, attraverso quelle grotte che presentano stalattiti e stalagmiti, la cui formazione è possibile solo quando la grotta si trova emersa, in posizione sub-aerea, come la Grotta costiera della “Zinzulusa”, e come le grotte continentali dei “Marirossi”della Serra di Poggiardo

Entrambi i sistemi carsici appartengono alla cella geomagnetica avente il centro in prossimità di Andrano, la cui circonferenza di massima estensione passa in area continentale per i centri delle celle di di Monte Vergine, di Monte Sant’Eleuterio e di Specchia Silva e ad est circoscrive il tratto di mare che bagna la costa orientale del Sud-Salento compresa tra il Promontorio di Leuca e Capo d’Otranto.

L’interazione energetica dei quattro centri geomagnetici delle celle ha favorito il carsismo di quest’area, che presenta le più spettacolari grotte costiere ricche di formazioni stalattito-stalagmitiche come quella molto conosciuta della “Zinzulusa”, e quelle, altrettanto spettacolari, ma nascoste nelle viscere della terra, delle continentali grotte dei “Marirossi”.

In quest’ultima area della Serra di Poggiardo l’attività estrattiva di bauxite, avviata negli anni Sessanta, mise in luce una prima grotta. La sua particolarità stimolò il Prof. Salvatore Pede di Vaste (Il mio Salento e le mie passioni, Edizioni Del Grifo, Lecce 2003) ad avviare una ricerca e, insieme un gruppo di speleologi locali, ruiscì ad esplorare il complesso sistema carsico continentale della Serra, comprendente le grotte: Tana, Meraviglie, Micello, San Silvestro, la Grotta che respira, la Grotta della Campana d’oro.