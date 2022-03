Allarme nell’ospedale di Tricase, alcune suore positive: tamponi per tutti gli operatori

TRICASE – Le autorità locali (anche il sindaco, Antonio De Donno) confermano l’allarme scattato nell’ospedale Panico di Tricase, anche se ancora non ci sono dati ufficiali. La notizia che circola è di alcune suore che lavorano nei reparti risultate positive al SARS-CoV-2. Il covid si è infiltrato proditoriamente nell’ospedale: si parla di 7 positive al covid, ma il dato è ancora da confermare. 15 giorni fa era scattato l’allarme in Chirurgia. In queste ore tutti i dipendenti, medici e sanitari si stanno sottoponendo ai tamponi. A Tricase sono 46 i cittadini residenti attualmente positivi al virus, ma il numero è destinato ad aumentare: comunque, la situazione è sotto controllo, come ci informa il sindaco.

La guardia resta alta in un ospedale gestito dalle suore (Struttura sanitaria cattolica voluta dal Cardinale Giovanni Panico di Tricase e realizzata dall’Istituto Internazionale delle Suore Marcelline) che gode di grande prestigio nel Salento. In queste ore tutti sono a lavoro per bloccare l’eventuale focolaio.