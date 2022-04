Altri morti dopo aver contratto il Covid: perdono la loro battaglia con la malattia due donne

TREPUZZI/GALLIPOLI (Lecce) – Purtroppo nelle scorse ore si sono registrati due nuovi decessi per Covid. Due anziane hanno perso la loro battaglia arrendendosi alla malattia. Si tratta di una 79enne di Gallipoli e di una 78enne di Trepuzzi . Le pazienti si trovavano ricoverate nel reparto di pneumologia del Dea. I decessi risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 28 dicembre e i nominativi delle nuove vittime per Covid sono stati inseriti nel database dell’Asl.

Purtroppo nonostante i recenti dati indichino un decremento di casi in provincia di Lecce al netto, però, di un numero più basso di tamponi esaminati nei laboratori Covid, si muore ancora negli ospedali della provincia di Lecce a causa del virus. In un recente studio, su scala nazionale, poi, i casi di positività in Regione raggiungono livelli allarmanti.

Secondo il report dell’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali aggiornato al 25 dicembre e facilmente consultabile, la Puglia si piazza al quarto posto delle Regioni d’Italia con il più alto numero di positivi ogni 100mila abitanti: ben 1337. Un numero di gran lunga superiore alla media nazionale che si attesta sui 963 soggetti affetti al Covid ogni 100mila abitanti. Nella speciale pagella peggio hanno fatto soltanto Campania, Veneto e il Trentino-Alto Adige.