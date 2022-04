Check-in turistico al Carlo V, Idee e Rinnovamento: “Chiediamo chiarezza”

LECCE – Ancora oggi non vi è risposta da parte del Comune di Lecce per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti presentata nello scorso mese di luglio e sollecitata all’inizio del mese di dicembre dal “Gruppo B&B Salento” che ha come Presidente la dottoressa Francesca Leone e Paola Puzzovio che rappresenta il settore extra hotel di Confcommercio.

Per questo si sta mobilitando anche il movimento “Idee e Rinnovamento” attraverso il suo presidente Giancarlo Capoccia.

“Nel segno della trasparenza con la quale l’amministrazione Salvemini si è sempre proclamata portatrice, chiediamo le motivazioni per le quali, ancora oggi, l’associazione ‘Gruppo B&B Salento’ non ha ricevuto alcuna risposta ad una domanda legittima. Il Comune di Lecce, mediante il suo stesso Regolamento dell’Albo delle Associazioni, al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l’Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città, chiede che le stesse siano attive da almeno un anno, sul territorio del Comune di Lecce, dalla data di registrazione dell’Atto costitutivo.

Da quanto leggiamo sui social e su siti internet, l’associazione designata a curare il Check-in posto all’interno dell’Infopoint turistico del Castello Carlo V è stata fondata lo scorso aprile e proprio in virtù del regolamento comunale non risulterebbe ancora iscritta nell’elenco delle associazioni del Comune di Lecce. Pensiamo che il Comune di Lecce – conclude Giancarlo Capoccia – avrebbe dovuto diffondere questa sua esigenza emanando un bando pubblico garantendo, così, pari opportunità a tutti gli attori del settore della ricettività extra-alberghiera del territorio.”

