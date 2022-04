Covid, 915 casi: 85 nel leccese, 2 morti. Curva in discesa. Monteroni nella fascia oltre i 51

PUGLIA – La curva epidemiologica sembra scendere anche nella nostra regione, non solo in Italia: è stato raggiunto un equilibrio fra contagiati e guariti, con una prevalenza di questi ultimi. I ricoverati scendono a 1.802. I guariti salgono a 17.186. La mappa epidemiologica segnala dei cambiamenti in quattro città della provincia di Lecce: il Comune di Monteroni va oltre i 51 contagiati; Spongano e Miggiano sono nella fascia 11-20 (anche se il sindaco sostiene che secondo i dati in suo possesso i cittadini positivi sono attualmente solo 2); San Cassiano sale nella fascia 6-10.

La seconda ondata potrebbe essere nella fase di definitiva discesa: ora è necessario lavorare per prevenire la terza ondata, perché dal 7 gennaio le scuole riaprono in presenza. Inoltre, gennaio e febbraio saranno mesi freddissimo e con il virus influenzale in circolazione. Oggi, martedì 8 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 9.646 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 915 casi positivi: 215 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 157 nella provincia BAT, 119 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 290 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 853.140 test.

17.186 sono i pazienti guariti.

47.312 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 66.257, così suddivisi:

25.661 nella Provincia di Bari;

7.455 nella Provincia di Bat;

4.736 nella Provincia di Brindisi;

14.959 nella Provincia di Foggia;

5.056 nella Provincia di Lecce;

7.943 nella Provincia di Taranto;

416 attribuiti a residenti fuori regione,

31 provincia di residenza non nota.