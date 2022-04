Duplice delitto di via Montello, gli psichiatri del carcere: “C’è l’elevato rischio che De Marco compia atti di autolesionismo”

LECCE/CASARANO – “Esiste l’elevato rischio che Antonio De Marco possa compiere atti di autolesionismo”. A metterlo nero su bianco sono stati gli psichiatri del carcere, i primi specialisti ad aver avuto un contatto con l’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta nel penitenziario di Borgo “San Nicola”. Gli psichiatri annotavano le loro valutazioni nelle relazioni d’ingresso del 21enne di Casarano nel penitenziario alle porte del capoluogo salentino.

E proprio per il concreto pericolo che l’aspirante infermiere potesse compiere qualche sconsiderato gesto sul proprio corpo l’accesso nelle celle comuni all’assassino reo confesso del duplice delitto di via Montello è stato accordato dalla direzione penitenziaria solo da pochi giorni. Per settimane l’omicida dell’arbitro leccese e della sua fidanzata (una funzionaria Inps) è rimasto in isolamento prima a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza Covid e poi per esigenze della procura. Monitorato dalle guardie penitenziarie 24 ore su 24 De Marco è rimasto in isolamento anche dopo il nulla osta degli inquirenti e solo da pochi giorni la Direzione del carcere ha dato l’autorizzazione a De Marco di accedere nelle celle con altri detenuti.

Link Sponsorizzato

Una forma di tutela estremamente scrupolosa per chi è delegato a garantire la sicurezza dei reclusi in particolare di quei soggetti accusati di reati di una simile gravità come De Marco. Il quale, finora, non ha dimostrato un definitivo pentimento e una precisa consapevolezza della sua azione così crudele ed efferata. E in questo percorso lo stanno aiutando gli psichiatri di parte Elio Serra e Felice Carabellese con una serie di incontri per cercare di delineare il profilo dell’assassino e se soffra di qualche particolare patologia. Un passaggio fondamentale per la difesa (rappresentata dagli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario) che dovrebbe ricevere la relazione conclusiva dopo l’ultimo confronto atteso per il 22 dicembre e avanzare o meno a quel punto richiesta di perizia psichiatrica per De Marco