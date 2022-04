Treno travolge gruppo di migranti, due morti: erano scappati dalla quarantena nel Salento

QUILIANO/ LECCE – Scappati da una struttura d’accoglienza del Leccese dove stavano trascorrendo la quarantena dopo lo sbarco dei giorni precedenti, sono stati travolti da un treno in corsa che non ha lasciato loro alcuno scampo.

La tragedia si è consumanta attorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Quiliano, in provincia di Savona, dove il treno 3042 Milano-Albenga ha travolto un gruppo di undici migranti, che camminavano nella notte seguendo i binari del treno. Per due giovani migranti, come detto, il violento impatto col convoglio è risultato fatale. Illesi invece gli altri nove, che a soccorritori e forze dell’ordine hanno poi riferito di essere diretti in Francia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli undici migranti erano sbarcati qualche giorno fa nel Salento ed erano poi fuggiti da una struttura, dove stavano trascorrendo la quarantena. Quindi, sfruttando qualche camionista compiacente, avebbero raggiunto la Liguria all’interno di qualche container.