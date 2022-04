Il Movimento Regione Salento punta sui giovani. Giacomo Marzo è il nuovo Coordinatore del Movimento Giovanile

Una tradizione ripresa e rilanciata: la linea verde del Movimento Regione Salento torna al centro del progetto. Giacomo Marzo, coordinatore cittadino della sezione di Novoli è stato nominato Coordinatore del Movimento Giovanile.

Ad annunciarlo è il Presidente Paolo Pagliaro: “Abbiamo pensato di rimettere in piedi la base sulla quale poggiare il futuro del nostro movimento, mi riferisco al movimento giovanile. Incominciamo questo nuovo percorso con i giovani partendo dalla nomina del coordinatore che è Giacomo Marzo, un ragazzo eccezionale, coordinatore della sezione di Novoli si è distinto per impegno, educazione e lealtà; è un ragazzo che ben conosce tutti i meccanismi della nostra grande famiglia e siamo certi che saprà allargare la base e coinvolgere tantissimi giovani per costruire qualcosa di importante.

Link Sponsorizzato

Sono contento di annunciare questo nuovo percorso e questo nostro eccezionale coordinatore che porta nel suo bagaglio il sorriso della gioventù e la saggezza di chi ha già compreso che per raggiungere un risultato ci vuole impegno, sacrificio e lavoro. Buon lavoro a Giacomo ed a tutti i ragazzi che si avvicineranno al nostro movimento”.

“Quando il presidente Paolo Pagliaro mi ha chiesto se volevo rappresentare e coordinare il Movimento giovanile sono stato investito da una serie di emozioni contrastanti ma in modo orgoglioso ho risposto subito – obbedisco – . Sono veramente contento e ripagherò con il lavoro sul campo questa immensa fiducia che mi dona una forza incredibile. È un regalo di Natale bellissimo. Accolgo la sfida, le nuove sfide mi entusiasmano. Garantisco, così come ho fatto e come continuerò a fare a Novoli, il massimo impegno. Ho tante idee e vi assicuro che nasceranno tanti progetti utili a proiettare il nostro movimento sempre più in alto. Un immenso grazie al presidente Pagliaro che sin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti ha creduto in me ed io credo in lui, nostro faro ed esempio seguire”. Queste le parole di Giacomo Marzo.

Link Sponsorizzato