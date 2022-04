In auto boccette di metadone ed “erba”, in casa altri grammi della stessa sostanza: 47enne ai domiciliari

SANNICOLA (Lecce) – Quando gli agenti di polizia lo hanno fermato alla guida di un’auto per un controllo, ha sin da subito tradito segni di nervosismo, motivati dal fatto – come è stato scoperto nei minuti successivi – che nella vettura nascondesse 5 boccette di metadone e 3 grammi di marijuana. Scattata la perquisizione domiciliare, sono stati scovati altri 22 grammi di “erba” e per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Nei guai, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito Luca Antonio Manta, 47enne di Sannicola, arrestato in flagranza di reato dagli agenti delle Volanti del commissariato di Gallipoli.

Link Sponsorizzato

Durante l’attività di controllo, intensicata anche in previsione delle prossime festività, i poliziotti del commissariato ionico hanno fermato un’autovettura guidata dal 47enne, con alle spalle precedenti per droga, e lo hanno perquisito, trovandogli addosso 3 grammi di marijuana e in auto – come detto – cinque boccette di metadone.

Tanto è bastato per fare scattare la successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo, dove i poliziotti hanno rinvenuto ulteriori 22 grammi di marijuana, già suddivisi in quattro involucri. Sentito il parere del pubblico ministero di turno, Manta è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari. La droga, ovviamente, è stata posta sotto sequestro.