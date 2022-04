In giro di notte col kit dello scassinatore, denuncia e sanzioni per avere violato il “coprifuoco”

GALLIPOLI (Lecce) – In giro di notte con arnesi da scasso in auto. E per due giovani scattano denuncia e sanzioni per avere violato il coprifuoco.

È accaduto nella notte a Gallipoli, dove gli agenti del locale commissariato – nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Questore di Lecce, per contrastare i reati in genere – hanno intercettato e bloccato l’auto con i due giovani mentre viaggiava sulla 274, direzione sud, all’altezza dello svincolo per Baia Verde.

Alla guida vi era un 32enne originario di un paese limitrofo, già noto per spaccio e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, mentre accanto vi era un 29enne incensurato di Galatina.

Durante la perquisizione veicolare, gli agenti hanno rinvenuto un kit dello scasso: un passamontagna, una torcia, un radio-rilevatore di frequenze gps, una batteria. E poi, ancora, due avvitatori a batteria, 6 cacciaviti con varie tipologie di punte, una pinza, un martello, 4 chiavi meccaniche nonché un chiavino in ferro, uno scalpello, un punteruolo ed una flessibile.

Al termine dell’accertamento, per il 32enne alla guida è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Sia lui che il passeggero, inoltre, essendo stati sorpresi per strada oltre l’orario consentito e senza un giustificato motivo, sono stati anche contravvenzionati per aver violato le attuali misure in materia di contrasto alla diffusione del Covid, con una multa di 400 euro ciascuno. Il 32enne è difeso dall’avvocato Davide Spiri.