“In Procura per l’omicidio di via Montello” ma chattava per organizzare partita di calcetto: edicolante denuncia Barbara D’Urso

ARADEO (Lecce) – Chattava con gli amici mentre impazzava la voce che si trovava in procura per essere interrogato perché fortemente indiziato di essere l’assassino di Eleonora Manta e Daniele De Santis. Una indiscrezione incontrollata, diffusasi in poche ore e che, in breve, ha stravolto la vita di un edicolante 37enne di Aradeo. Ora i suoi avvocati difensori Davide Spiri e Roberto Tarantino hanno presentato una denuncia-querela nei confronti della trasmissione “Pomeriggio 5” andata in onda su Canale 5 il 23 settembre scorso (48 ore dopo il duplice delitto) quando la giornalista, inviata in Salento, riferì la voce di un edicolante di 37 anni portato probabilmente in Procura per essere interrogato nell’ambito del duplice delitto di via Montello.

Una voce rivelatasi falsa partita dalle iniziali confuse testimonianze raccolte a ridosso del duplice omicidio che avevano scambiato una richiesta di aiuto in una implorazione di Eleonora al suo assassino. E scattò la caccia all’assassino dal nome Andrea. Quel pomeriggio la giornalista di Pomeriggio 5, nel corso della diretta televisiva, annunciò davanti che forse era stato trovato l’assassino e che si trattava di un edicolante di 37 anni di Aradeo, amico d’infanzia di Eleonora. La giornalista riferì di aver cercato di contattare telefonicamente il ragazzo ma rispondeva e attaccava la segreteria e che “poco dopo probabilmente era stato portato in Procura”. In breve nei pressi del Palazzo di Giustizia arrivarono reporter e cameramen da tutta Italia e l’edicola del ragazzo venne presa da assalto da centinaia di curiosi arrivati persino dai vicini paesi per manifestare il proprio disprezzo nei suoi confronti.

Link Sponsorizzato

La stessa procura fu costretta ad intervenire per bloccare la fake news diramando un comunicato stampa inoltrato ai vari organi d’informazione. Ma il danno, ormai, era stato fatt. Per il giovane quel giorno e quelli successivi non furono semplici e non è stato facile scrollarsi di dosso l’etichetta del “killer di Aradeo” che gli è stata affibbiata troppo velocemente. Da qui la denuncia presentata contro il Direttore di “Pomeriggio 5”, degli autori del programma, nonché della conduttrice Barbara D’Urso e dell’inviata. Nella denuncia si chiede, sin da subito, l’acquisizione della registrazione integrale della puntata della trasmissione “Pomeriggio 5” andata in onda quel pomeriggio stesso.