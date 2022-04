La serie tv della settimana: “Lucifer”

Per questo fine settimana vi propongo la visione di Lucifer, serie tv prodotta dalla Warner Bros, ideata da Tom Kapinos e disponibile su Netflix. Lucifer Morningstar, alias stella del mattino, è proprio il Diavolo in persona, giovane figlio del signore degli inferi che stanco ed annoiato di condurre la propria vita all’inferno decide di andare a vivere a Los Angeles in vesti umane. Lucifer ha dei poteri straordinari che gli permettono di leggere il pensiero delle persone, di coglierne le debolezze, di condizionarle e manipolarle.

Tuttavia i suoi poteri non avranno alcun effetto su Chloe Decker, un’affascinante ed intrigante investigatrice del corpo di polizia della squadra omicidi di Los Angeles. Colpito ed incuriosito da questa eccentrica donna, l’unica immune ai suoi poteri che non cede al suo fascino, deciderà di entrare a far parte della squadra omicidi e cooperare nella soluzione dei crimini più atipici. Nel contempo Lucifer aprirà un night club di nome Lux, covo e sito di raccolta delle anime corrotte dal protagonista e degli altri personaggi principali della storia. Lucifer è una serie tv originale, avvincente e decisamente fuori dal comune, la cui sceneggiatura irreprensibile esalta la messa in scena degli attori. La recitazione corale è esemplare, in particolare Tom Ellis nei panni di Lucifer risulta carismatico, magnetico, seduttivo, ipnotico e talentuoso, entrando perfettamente in simbiosi con il suo personaggio.

Invece Lauren German, interprete di Chloe Decker, è un’incantevole femme fatale che con il suo spirito risoluto da grande attrice rende il suo personaggio determinante nella serie tv, perché in grado di alimentare il fuoco e la passione in un clima a tutti gli effetti infernale ma che al tempo stesso occulta con un velo di romanticismo lo spirito diabolico di Morningstar. Lucifer è una serie tv coinvolgente, singolare ed appassionante, lascia riflettere sul fatto che nessuno è senza peccato o è del tutto integro, non possiede segreti oscuri e resiste completamente alle tentazioni. Detto ciò, i fan del genere fantastico, poliziesco, drammatico, commedia non devono perdersi questa serie tv per nessuna ragione al mondo.

