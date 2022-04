Mafia, droga, estorsioni e il gestione di un parco: in 48 scelgono il rito abbreviato

LECCE – Si spacchetta in più filoni l’udienza preliminare scaturita dall’ultimo imponente blitz pre covid ribattezzato “Final Blow” condotto all’alba del 26 febbraio dagli agenti della Squadra mobile di Lecce. davanti al gup Giulia proto è stata discussa anche la posizione dell’ultimo arrestato, in ordine cronologico. Quella di Santo Gagliardi, 55enne di Lecce, detto “Santino” arrestato con un blitz nelle scorse ore dalla Mobile in Spagna dove stava trascorrendo la sua latitanza. Ora comparirà in aula per il processo.

A partire dal 5 febbraio saranno giudicati in abbreviato: Daniele Balloi, 38, di Melendugno; Marco Balloi, 40, di Surbo; Pasquale Briganti, detto “Maurizio”, 51, di Lecce; Salvatore Bruno, 53, di Lizzanello; Debora Buscicchio, 30, di Lecce; Riccardo Buscicchio, 49 anni, di Lecce; Andrea Cafiero, 29, di Lecce; Cristian Calosso, 34, di Lecce; Antonio Cannoletta, 44, di Lecce; Stefano Castrignanò, 33, di Lecce; Salvatore Cicoria, 51, di Carovigno; Cengs De Paola, 45, di Acquarica Del Capo; Santo Gagliardi, 55, di Lecce (latitante); Antonio Giannone, 46, di Vernole; Leandro Greco, 41, di Lecce; Maurizio Greco, inteso “belva”, 54, di Lecce; Rita Greco, 78, di Lecce; Vincenzo Luigi Lanzillotto, 40, di Galatone; Luigi Lazzari, 45, di Lizzanello; Gianni Lementini, 38, di Torchiarolo; Antonio Leo, 33 anni, di Caprarica; Francesco Leo, 35, di Caprarica di Lecce; Michele Lo Deserto, 51, di Lecce; Luca Longo, 46, di Lecce; Vito Manzari, 61, residente a Lecce; Antimo Marzano, 36, di Galatone; Graziano Mazzarelli, 29, di Lecce; Luciano Mazzei, 32, di Calimera; Mario Miccoli, 50 anni, di Lecce; Vincenzo Modesto, 30, di Squinzano; Daniele Monaco, 34, di Lecce; Sebastiano Montefusco, 47, di Galatone; Gianluca Negro, 35 anni, di Surbo; Giovanbattista Nobile, 35, di Lecce; Francesco Panese, 25 anni, di Calimera; Roberto Patera, 42 anni, di Nardò; Antonio Pepe, inteso “Totti” o “zio” o “mesciu Pietro”, 59, di Lecce; Ruggero Perrotta, 45, di Melendugno; Nadia Pispero, 50, di Taurisano; Emanuele Portulano, 21, di Lecce; Shkelzen Pronjaj, 35 anni, albanese, residente a Merine (frazione di Lizzanello); Marco Ramundo, 31, di Leverano; Paolo Ramundo, 35, di Leverano; Gabriele Russo, 28, di Galatone; Guerino Russo, 49, di Galatone; Salvatore Stefanizzi, 31, domiciliato a Casalabate (frazione di Trepuzzi/Squinzano); Vincenzo Stippelli, 42, di Squinzano; Franco Tamborino Frisari, 40, di Maglie; Cristian Urso, 44, di Lizzanello;

Per il 22 dicembre, sempre davanti al gup Proto, si definiranno le posizioni di altri 17 imputati: Cristian Pepe, 36 anni, di Lecce; Luigi Buscicchio, 63 anni, di Lecce; Manola Buscicchio, 31, di Lecce; Stefano Garrisi, 32, di Caprarica di Lecce; Manuel Gigante, 39, di Lecce; Paolo Guadadiello, 33 anni, originario di Lecce ma residente a Torchiarolo; Antonio Leto, 30, di Caprarica; Giuseppe Marzano, 54, di Galatone; Mattia Marzano, 29 anni, di Galatone; Stefano Monaco, 30, di Copertino; Antonio Murrone, 58, di Lizzanello; Valentino Nobile, 30, residente a Giorgilorio (Surbo); Gianluca Palazzo, 45, di Lecce; Antonio Marco Penza, 37, di Lecce; Vito Penza, 34, di Lecce; Saulle Politi, 48, di Monteroni di Lecce; Luigi Vergine, 46, di Campi Salentina.

Undici le richieste di patteggiamento su cui si esprimerà a gennaio il gup Cinzia Vergine. Angelo Brai, 47 anni, di Merine di Lizzanello; Riccardo Cozzella, 33, di Trepuzzi; Nicolas De Dominicis, 23, di Vernole; William De Santis, 19 anni, di Lecce; Anna Lo Deserto, 57, di Lecce; Stefano Martina, 30, di Leverano; Cristian Salierno, 37, di Lecce; Luca Vantaggiato, 35 anni, di Lizzanello; Susanna Vonghia, 54, di Galatone; Francesco Portulano, 61, di Lecce; Samuele Prete, 25 anni, di Galatone.

L’indagine ha consentito di decapitare i vertici della criminalità locale che aveva messo le mani non solo sugli affari tradizionali quali droga ed estorsioni ma anche sui servizi di guardianìa in occasione di eventi e sulla gestione del Parco di Belloluogo, il polmone di Lecce dove alcuni concerti live avrebbero visto l’ombra della criminalità con tanto di minacce all’assessore comunale Paolo Foresio. Mafia per la Dda sulla scorta delle indagini coordinate dal pubblico ministero Giovanna Cannarile. Lo certificano i cognomi contenuti nell’avviso. Lo certificano le migliaia di intercettazioni che hanno rappresentato il nerbo degli elementi probatori acquisiti negli anni. Nessuna ingerenza, nessuna invasione di campo. Ogni capomandamento gestiva la propria fetta di territorio. Con autorità e rigore grazie alla disponibilità di armi e di notevoli quantità di denaro ottenendo di fatto quel consenso sociale da parte dei cittadini indispensabile per portare avanti sottotraccia gli affari sporchi.

Quattro consorterie capeggiate da altrettanti capibastone: Cristian Pepe, dal carcere, avrebbe continuato a tenere le redini dell’omonimo clan attivo su Lecce, Cavallino e Melendugno, con influenza sui territori di Campi Salentina, Salice Salentina, Surbo, Squinzano, Caprarica. Il clan agiva ora di sciabola ora di fioretto. Gli “infami” venivano puniti con pestaggi e aggressioni. E poi gestiva, sottotraccia, il settore dei commercianti ambulanti, il Parco Belloluogo, i servizi di guardiania, l’ affissione dei manifesti elettorali. E teneva rapporti con altri clan operanti nelle province di Lecce (facenti capo rispettivamente a Luigi Vergine, Cengs De Paola, Saulle Politi) e Brindisi (quello riconducibile a Raffaele Martena) nonché con una cosca calabrese. Un nuovo statuto della Scu di cui avrebbe fatto parte anche la frangia di Pasquale Briganti e la cellula del già citato Luigi Vergine per la spartizione dei dei proventi derivanti dal settore del gaming. Saulle Politi, seppur detenuto, avrebbe continuato a capeggiare l’omonimo clan sul territorio di Monteroni, attivo nel traffico di stupefacenti, nel gaming, nella vendita del caffè e di macchinette per la distribuzione di bevande.

Le indagini hanno ricostruito la saga criminale degli ultimi anni: i colpi di pistola esplosi all’indirizzo dell’agenzia funebre “La Sfinge”; l’intimidazione di Andrea Cafiero ai danni dell’abitazione di Pasquale De Vergori per vendicarsi di un affronto subìto in un locale; l’estorsione compiuta da Valentino Nobile e Antonio Pepe ai danni dei gestori di un B&B per consentire una “pacifica” gestione dell’attività di meretricio; l’estorsione di Manuel Gigante all’amministratore di una discoteca di Maglie per ottenere 10 ingressi gratuiti. E ancora la tentata estorsione di Stefano Castrignanò al titolare di un noto bar del centro di Lecce di fargli saltare in aria l’esercizio commerciale se non avesse corrisposto la somma di 10mila euro.

O l’estorsione di Antonio Pepe, conosciuto come “Totti”, al Direttore della sala Bingo di Lecce di via Trinchese per alterare l’esito delle giocate in favore suo e dei familiari. Nell’avviso è confluita anche l’estorsione imbastita da Antonio Cannoletta e Manuele Gigante al titolare di licenza per l’attività di pirotecnico sottoposto ad una condizione di assoggettamento per le insistenti richieste, avanzate con toni perentori e minacciosi. Infine sono stati documentati innumerevoli episodi di spaccio.

A difendere gli indagati, gli avvocati Rita Ciccarese, Pantaleo Cannoletta, Salvatore Rollo, Dario Congedo, Ladislao Massari, Roberto Pascariello, Gabriele Valentini, Donata Perrone, Mario Coppola, Alessandro Stomeo, Marco Caiaffa, Giancarlo Dei Lazzaretti, Laura Minosi, Giuseppe De Luca, Fabio Corvino, Paolo Rizzo, Vincenzo Pennetta, Silvio Verri, Giuseppe Presicce, Ilenia Toma, Antonio Savoia, Andrea Capone, Roberto De Mitri Aymone, Lucia Longo, Paola Scarcia, Maria Ciccarese, Luigi Corvaglia, Nicola Leo, Ivan Feola, Anna Inguscio, Benedetto Scippa, Francesco Calabro, Germana Greco, Silvio Giardiniero, Giovanni Valentini, Francesco Stanca, Francesco Fasano, Rita Ciccarese Carlo Caracuta, Massimo Muci, Paolo Cantelmo, Carlo Sariconi, Giuseppe De Luca, Luigi Rella, Raffaele Benfatto, Maria Scardia e Tommaso Donvito.