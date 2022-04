Mano incastrata nel macchinario del panificio: operaia ferita e con danni permanenti, titolare a processo

MIGGIANO (Lecce) – Sarà un processo a stabilire cause ed eventuali responsabilità dell’incidente sul lavoro occorso ad un’operaia all’interno di un panificio di Miggiano. La titolare, una 47enne del posto, è stata rinviata a giudizio dal gup Marcello Rizzo a margine dell’udienza preliminare in cui la ex dipendente, una 44enne di Montesardo Salentino, si è costituita parte civile con l’avvocato Mario Coppola sollecitando una provvisionale di 25mila euro.

Secondo le indagini condotte dagli ispettori dello Spesal coordinati dall’allora pubblico ministero Stefania Mininni (ora ai minori) la dipendente sarebbe rimasta ferita dopo lo schiacciamento della mano con una macchina priva di dispositivi di sicurezza che impedissero il contatto con gli ingranaggi o il arresto automatico poiché tali dispositivi erano stati rimossi dalla titolare per facilitare la lavorazione; in assenza di un idoneo piano di prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo di tali macchinari; omettendo anche di fornire istruzioni sulle informazioni d’uso.

Per tutte queste presunte negligenze l’operaia riportò un trauma da schiacciamento della mano sinistra con frattura e distacco della falange ungueale del primo raggio giudicate guaribili in una quarantina di giorni. I postumi, però, sarebbero risultati permanenti e rappresentati da una limitazione funzionale della mano sinistra associata ad un deficit di forza come riportato in una denuncia querela, in una valutazione medico legale e nei certificati rilasciati dall’ospedale di Tricase. Il processo si aprirà il prossimo 4 febbraio davanti al giudice monocratico Edoardo D’Ambrosio quando l’imputata potrà difendersi assistita dall’avvocata Sandra Cesari.