“Mi sento depresso e infelice”: in un’intercettazione la confidenza di De Marco ad un’amica poche ore prima del suo arresto

LECCE/CASARANO – Nuove intercettazioni confluiscono nel fascicolo d’indagine sull’omicidio di via Montello. Le conversazioni sono state raccolte dai carabinieri e allegate al carteggio a corredo della richiesta di giudizio immediato a carico di Antonio De Marco avanzata dalla Procura. Al centro delle captazioni investigative c’è sempre il 21enne di Casarano in carcere con l’accusa di duplice omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dalla premeditazione e dall’aver agito con crudeltà e porto abusivo d’arma bianca.

Conversazioni intercettate nei giorni immediatamente successivi al delitto di Daniele De Santis ed Eleonora Manta quando De Marco si muoveva ancora come un uomo libero ma con le ore contate prima della sua cattura. E proprio poche ore prima del suo arresto i carabinieri hanno raccolto una telefonata tra il giovane di Casarano ed una sua amica: una collega di corso. Nella chiamata la ragazza annunciava di essere stata inserita nella graduatoria dell’ospedale di Tricase. De Marco si rammaricava del rischio di non poter più vedersi per poi confidare all’amica di sentirsi depresso e triste in quei giorni senza, però, specificare il motivo.

Solo poche ore dopo i carabinieri si sarebbero presentati in ospedale per arrestarlo e condurlo in carcere. Non è la sola intercettazione raccolta dagli investigatori ma è la più saliente. C’è anche una chiamata privata effettuata domenica e lo scambio di dialoghi tra due ragazze residenti nei paraggi dell’abitazione di via Montello che commentano la circostanza di essere state sentite dagli inquirenti come persone informate dei fatti.

Al momento, però, l’attenzione è tutta concentrata sulla decisione del gip Michele Toriello che dovrà pronunciarsi nei prossimi giorni sulla richiesta di giudizio immediato e sull’istanza della difesa di una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere di De Marco al momento dei fatti.