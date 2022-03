Xylella, oltre 400mila euro di aiuti per gli agricoltori galatonesi

GALATONE (Lecce) – Con Deliberazione del Direttore Generale ARIF del 06 novembre 2020 è stata comunicata al Comune di Galatone la liquidazione del danno ammissibile subito dagli agricoltori del nostro paese a causa della fitopatia Xylella Fastidiosa. Gli importi ammessi e liquidati sono pari 434.338,42 euro (di cui € 207.330,34 per il 2016 ed € 227.008,08 per il 2017). Lo comunicano in una nota congiunta l’Assessore allo Sviluppo Economico, Maurizio Pinca e il Sindaco d Galatone, Flavio Filoni.

Con Delibera di Consiglio Comunale del 30 novembre – si legge nel testo – si è provveduto alla relativa variazione di bilancio. La misura di aiuto è fondamentale per i nostri agricoltori, duramente colpiti dalla Xylella, e rappresenta un primo, parziale stimolo al rilancio della nostra tradizione agricola.

L’Amministrazione si è prodigata in tal senso sin dal suo insediamento con la creazione dell’Ufficio Agricoltura, che ha svolto un ruolo fondamentale di informazione e raccolta delle richieste.

Allo stesso modo – oggi – l’ufficio attività produttive è impegnato nella conclusione dell’istruttoria per la liquidazione delle somme in favore degli aventi diritto.

L’agricoltura ha rappresentato e rappresenta una opportunità per la nostra economia e per i nostri giovani e deve essere sostenuta con priorità dall’Ente pubblico, che continuerà nell’azione di informazione, programmazione ed incentivazione svolta incessantemente negli ultimi tre anni.