Omicidio via Montello, psichiatri della difesa: “Le patologie di cui soffre De Marco hanno causato il duplice delitto”

LECCE/CASARANO – Antonio De Marco soffre di determinate patologie che lo hanno portato a compiere il duplice omicidio di via Montello. Sono questi in sintesi i passaggi cruciali messi nero su bianco dagli psichiatri Elio Serra e Felice Carabellese nella consulenza di parte depositata nelle scorse ore sulla scrivania del gip Michele Toriello che, a breve, dovrà pronunciarsi sulla richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa del 21enne di Casarano in carcere dal 27 settembre scorso. Una consulenza di 36 pagine con cui gli specialisti, nominati dagli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario, delineano una specifica patologia (che ne racchiuderebbe poi altre) indicata alla base dell’azione omicidiaria di De Marco.

Una diagnosi composita quella stilata dai consulenti che rappresenterebbe una sorta di unicum difficilmente incasellabile nella letteratura psichiatrica; una infermità mentale, a parere dei consulenti, che necessiterebbe di approfondimenti come la nomina di un collegio peritale che possa verificare con un’apposita perizia la capacità di intendere e di volere del giovane al momento del delitto dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, funzionaria Inps, originaria di Seclì. Non è ancora chiaro a quale patologia si faccia riferimento e come questa condizione di infermità sia maturata nella mente del ragazzo; se per un trauma subìto o per un percorso di vita particolare.

Link Sponsorizzato

Sta di fatto che in quelle 36 pagine, è delineato il profilo psichiatrico del killer di via Montello che il gip sta attentamente vagliando prima di disporre o meno una perizia da affidare eventualmente ad un pool di consulenti super partes. Una valutazione dirimente in questa fase anche se il giudice potrebbe demandare tale decisione ai giudici di Corte d’assise con l’inizio del processo che verrà fissato non appena sarà disposto il giudizio immediato.

Sono ore e giorni di grande attesa, dunque. Ad attendere notizie sono soprattutto i familiari dell’indagato e delle due vittime assistite dagli avvocati Mario Fazzini, Renata Minafra, Francesco Spagnolo, Stefano Miglietta, Luca Piri e Fiorella d’Ettore.

Link Sponsorizzato