Resta schiacciato da un macchinario di oltre 50 tonnellate, grave in ospedale un giovane operaio

POGGIARDO (Lecce) – Resta schiacciato da un macchinario di oltre 50 tonnellate ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato venerdì mattina in un’azienda del posto (non in quella precedentemente menzionata)

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il dipendente, un richiedente asilo politico, durante le operazioni di spostamento del macchinario di oltre 50 tonnellate, sarebbe rimasto vittima della caduta dell’attrezzatura, che gli ha provocato lo schiacciamento di entrambi i piatti tibiali e la rottura dell’arteria femorale poplitea dell’arto inferiore sinistro.

Trasportato d’urgenza presso il Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato sedato, il malcapitato è stato sottoposto ai relativi accertamenti diagnostici e ad un lungo intervento chirurgico, prima di essere trasferito alla divisione vascolare dell’ospedale Panico di Tricase, ove ha subito un bypass dell’arteria femorale poplitea.

Le sue condizioni sono estremamente critiche. Al momento la sua prognosi è riservata: è ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove rischia l’amputazione della gamba sinistra. L’operaio è difeso dall’avvocato Sergio Santese.