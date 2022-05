Continua fino al 6 gennaio la rassegna artistica interattiva “Natale Cavallinese in arte”

CAVALLINO – Tutto sembra fermo nel periodo pandemico: i musei, gli eventi e le feste. Non possiamo muoverci, ma è l’arte a raggiungere le nostre case attraverso altri canali, con l’aiuto del web. L’associazione Pro Loco Cavallino-Castromediano, con il patrocinio del Comune di Cavallino ha organizzato la prima rassegna artistica “Natale Cavallinese in arte”, che prosegue fino al 6 gennaio e che apre le sue porte a tutti gli artisti del territorio. Questo evento, che accoglie diverse opere d’arte figurativa, ha preso il via lo scorso 20 dicembre attraverso l’esposizione di opere digitalizzate e inserire sulle piattaforme social (YouTube, Facebook e Instagram) della Pro Loco Cavallino-Castromediano. L’idea è quella di fare spazio all’arte emergente sul territorio, per poi organizzare una mostra dal vivo, quando l’emergenza pandemica sarà finita. Con questa iniziativa culturale la Pro Loco cavallinese cerca di mettere in luce i talenti creativi esistenti sul territorio e di promuovere l’arte e la cultura locale. C’è tempo per nuove adesioni fino al 6 gennaio.

