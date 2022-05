Desideriu te Caputannu di Carlo Vincenzo Greco

Chissà quanti pensieri in questo giorno attraversano la nostra mente e toccano il nostro cuore. Si fermano in un’immobilità nostalgica rivedendo persone che non potrai abbracciare mai più, ripensando a momenti unici che non ritorneranno. Anni che passano lasciando gioie, ma talvolta anche ferite che segnano, per sempre. Il 2020 è stato un anno inaspettato, tristemente ‘sorprendente’: la pandemia che ha colpito, forse senza preavviso, l’umanità, momenti sospesi, rimandati e mai vissuti. Per non parlare delle perdite, dei distacchi dolorosi e ancora angoscianti. Ecco! I versi di Carlo Vincenzo Greco, con la loro ironia sottile, ma delicata, premurosa, attenta sono oggi come una calda tisana rilassante, che calma i battiti accelerati del cuore, ti fa chiudere gli occhi e sperare… Sperare in un anno migliore, per tutti, ‘te periculi luntanu, cu surrita, cu surrita, sia te festa ca uttisciana! Ed allora che il 2021 ci doni il sorriso e la forza di ri-cominciare! (di Manuela Marzo)

Annu ecchiu ca te nd’íài

e de quai nu terni cchiui,

mo’ ca lassi tie le chiai

allu figghiu tou pe nui,

dinni bbrapa speciarmente

la nzerragghia te lu core,

quantu poi tutta la gente,

ca sta mmira lu spiandore

te li fuechi dderlampanti

e se asa e bbe’ cuntenta,

comu osce te craí ‘nnanti,

sempre ‘llecra cu se senta.

E cussi sempre alla vita

Te periculi luntana,

cu surrita, cu surrita

sia te festa ca uttisciana.