Dopo la caduta dell’amministrazione Colafati, a Poggiardo arriva il viceprefetto Marilena Sergi

POGGIARDO – Dopo le dimissioni di sette consiglieri comunali, di cui tre appartenenti alla maggioranza, arriva il commissario in città. I consiglieri hanno formalizzato la rinuncia alla loro carica il 4 gennaio 2021. Si sono dimessi Oronzo Amedeo Borgia, Antonella Carluccio, Giuseppe Cianci, Antonella Cotrino, Marta Greco, Paola Iasella e Damiano Cosimo Longo: tutt’e sette hanno sottoscritto la lettera di dimissioni spiegando che sono “venute meno le condizioni necessarie per espletare dignitosamente la continuazione del proprio mandato elettorale fino alla sua naturale scadenza”.

Il prefetto di Lecce, dottoressa Maria Rosa Trio, con proprio provvedimento adottato oggi, 5 gennaio 2021, ha sospeso il Consiglio comunale di Poggiardo in attesa che venga disposto lo scioglimento con decreto del presidente della Repubblica. Con lo stesso provvedimento è stato nominato commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, con poteri di sindaco, della giunta e del consiglio comunale, il viceprefetto dottoressa Marilena Sergi. Il commissario oggi si è insediato ettaro dato inizio alla propria attività istituzionale: la sua attività si limiterà all’amministrazione ordinaria per 4 mesi, fino all’età nuove elezioni della prossima primavera.

Link Sponsorizzato