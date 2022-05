Due volte in fiamme in poche ore, misterioso incendio distrugge deposito di un noto lido

POSTO VECCHIO (Lecce) – Un piccolo incendio subito domato era già scoppiato in mattinata, ma le fiamme sono divampate nuovamente e prepotentemente nel pomeriggio, distruggendo il deposito di un noto lido del Capo di Leuca.

Il rogo, sulle cui cause sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, è scoppiato attorno alle 16 ed ha interessato il deposito del “Lido Venere” di Posto Vecchio, località balneare del comune di Salve.

Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera zona si è reso necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco, accorse dai distaccamenti provinciali di Gallipoli e Tricase.

Lo stesso deposito, come detto, nel corso della mattinata, era stato interessato da un altro piccolo rogo, che però era stato subito spento. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i carabinieri, in queste ore impegnati in un sopralluogo per chiarire la matrice del gesto.

