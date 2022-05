La prima alba del 2021 da Punta Palascìa

OTRANTO (Lecce) – Una fine d’anno atipica, senza festeggiamenti e senza uscire, con le piazze vuote. Eppure non vediamo l’ora di salutare questo 2020 nella speranza che il nuovo anno ci porti innanzitutto la sconfitta del Coronavirus.

Capodanno 2021, con tutti i suoi festeggiamenti, entrerà nelle case in tutta Italia, con dirette con spettacoli e iniziative su web.

Nel Salento, l’appuntamento importante con la prima alba d’Italia a Punta Palascìa (Otranto) non mancherà: Apulia Stories, l’associazione di promozione sociale che gestisce il Faro, in collaborazione con il Comune di Otranto, permetterà a quanti si collegheranno alla pagina ufficiale facebook di godere del sorgere del primo sole del 2021.

Una telecamera sarà infatti puntata sul mare dalle 6.30, in un atto quasi catartico di rinascita, con lo sguardo verso l’immensità.

Saranno letti passi del Breviario Mediterraneo di Predrag Matvejevic, ci sarà musica e canti salentini e per l’occasione sarà presentata una particolare illustrazione animata.

Gli artisti: Nicolo Carnimeo, Giovanni Palma e Luigi Marra, Ilaria Costantino, Michela e Antonio Sicuro, Enza Pagliara, Ninfa Giannuzzi, Cristiana Verardo, Antonio Castrignanò, Giancarlo Paglialunga e Giuseppe Anglano, Luigi Nuzzo e Tatà, Antonio Amato.

Interverranno per gli auguri le giornaliste Felicita Pistilli (Tg1) e Laura Riccetti (Tg5).

Mai come quest’anno abbiamo imparato che la bellezza è nelle piccole cose e nelle emozioni più intime, che sia un’alba di rinnovamento per tutti.

Apulia Stories organizza al Faro di Punta Palascìa moltissime iniziative che hanno lo scopo di connettere i visitatori con il luogo: tutte le attività sono indirizzate all’ascolto del paesaggio, alla contemplazione rispettosa della bellezza della natura. Oltre alle mostre, ai corsi di calligrafia e acquerello, alle presentazioni di libri periodicamente si fa trekking all’alba lungo i siti di interesse lungo la costa idruntina, si osservano le stelle, si fotografa il cielo notturno, si può partecipare alle classi di yoga sulla terrazza del faro con il saluto al sole, si può prenotare di assistere all’alba dalla terrazza del faro. Inoltre è possibile prenotare una poltrona con vista mare per leggere i libri che si trovano in loco o i propri e dedicarsi del tempo per coccolarsi.

Per informazioni su tutte le attività al Faro di Punta Palascìa è possibile seguire la pagina Facebook Apulia Stories.

immagini video della prima Alba 2021 da Punta Palascìa a Otranto (realizzate da Paolo Laku)