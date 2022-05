Raccontami una storia: Tre granelli di sabbia

“Roba buoona, roba bella!” – disse un giorno un amico di famiglia, entrando nella stanza d’ospedale dove si stava ricoverando il mio papà – mentre cercavamo delle cose nella valigia, aprendola completamente, davvero quasi a mo’ di bancarella.

La risata fu generale.

Perché questo riferimento? Perché la scena iniziale di questo nuovo racconto si apre così:

“Roba buoona, roba bella! Poco prezzo, tanta sporta[1]” – gridava un commerciante ambulante, mentre avanzava sulle chianche[2] di una vecchia piazza.

Cosa non c’era in quel carretto che trascinava su delle vecchie ruote di legno, che facevano pensare ad un imminente sfascio delle stesse!

Immagini, quadri, gioielli, patacche, utensili vari, vecchi giornali, coperte e … una clessidra, l’unica a non essere in vendita.

“Però io vorrei proprio quella” – disse un acquirente a Geremia – “A che serve esporla se poi nessuno può averla?”

“Serve, serve! Poi vedrà”

“???” – pensò quegli, esprimendo la sua perplessità col viso più che con le parole.

“Compra qualcosa?” – domandò Geremia, come per svegliarlo da quello stato

“No, no, lasciamo perdere”

“Bene! Allora mi deve tre granelli di sabbia!”

“???????????” – sottotitoli mentali del cliente, incredulo.

“Ha compreso bene! È in debito con me di tre granelli di sabbia! Ha visto che serve la clessidra?” – che, in effetti, era vuota. Sembrava fosse piena, perché era colorata sulle pareti di vetro sottilissimo.

“E secondo lei, dove dovrei andare a prenderla? A mare? Non lo farei mai, siamo in pieno inverno!”

“No, ma molto più vicino si”

Quello adesso si che aveva una faccia proprio strana, quasi da selfie col bacio imbronciato e gli occhi sbarrati, proteso verso il commerciante.

“A casa mia?” – ironico, quasi cogliendo la sfida

“Più vicino, più vicino!”

“Mi farà andare di matto! Mi dica cosa vuole realmente e chiudiamola qui!” – iniziando a spazientirsi.

“Ripeto! Tre granelli di sabbia, non uno di più, non uno di meno … dalla tasca della sua giacca … no, no, quella di destra … in basso” – mentre l’altro, quasi ipnotizzato, seguiva le istruzioni di Geremia.

“Ma … cosa mi fa fare?” – stava quasi gridando il cliente, come destandosi, però continuando a cercare con la mano.

“Faccia come crede, ma io voglio i miei tre granelli di sabbia. Su, cerchi bene!”

Ormai rosso porpora, l’altro girò la tasca all’infuori per vedere meglio; e Geremia: “Attento! Potrebbe caderle e allora si che sarebbe un problema prenderla!”.

Una signora guardava divertita la scena, mentre teneva in mano un bollitore che aveva iniziato ad osservare.

Stava per scapparle una risata guardando le movenze imbufalite dell’altro, che però non riusciva ad andarsene e continuava a cercare, quando Geremia pronunciò: “Per lei sono cinque granelli signora!”

“Eh! Come prego?”

“Si, ha compreso bene, cinque granelli di sabbia. Voleva acquistare anche lei, no? Però sta osservando altro … quindi, cinque granelli per favore, facendo scivolare la mano sotto la lunga barba, per porgerla tesa alla signora”

“Ma …” – quasi non riusciva a parlare quella

“Oh, non si preoccupi! Per lei è più semplice! Sono nel dito mignolo del guanto della mano sinistra”

La signora, sorpresa e incredula, tolse i guanti, mentre Geremia la guardava con un sorriso dolce, facendo segno di no con l’indice.

Accompagnò questo gesto con un verso per dire “No, no”, che suonava quasi come una doppia zeta.

“Non c’è bisogno di togliere entrambi i guanti, solo quello sinistro! Prenderebbe più freddo e le sue mani sono tanto delicate”

“Che ne sa questo?” – pensava, mentre, fissandolo, si rinfilava il guanto destro e scuoteva il sinistro sul palmo di quello destro

Geremia stava per parlare, quando quella intervenne prima di lui: “Si, ho capito! Il mignolo … un attimo”.

L’ambulante guardava con molta dolcezza i suoi clienti che, quasi all’unisono, meravigliati, indispettiti, arrabbiati … eccoli lì a consegnare finalmente quei granelli di sabbia. Così piccoli, così invisibili, eppure in quel momento tanto preziosi.

“Oh!” – sorrise unendo le mani Geremia, guardandoli con quei suoi dolci occhi buoni celesti – “Avete visto che c’erano? Bene! Datemi qui che li contiamo insieme!”

“Pure!” – esclamarono in coro i due

“Certo, non approfitterei mai! Poi, lei è molto precisa” – indicando la clessidra

La signora ormai seguiva immobile, con lo sguardo e gli angoli della bocca all’ingiù, quelle mani rugose e quel vecchietto, quasi sgomenta, ma incantata. L’altro non era da meno, ma più imbronciato e attento.

Passò di lì tanta gente, molti più per curiosità, attratti da quel singolare avvenimento, ma a tutti fu chiesto un contributo, per ultimi ai bambini, gli unici che non batterono ciglio, ma giocarono, divertiti, con quel vecchio e superarono in destrezza e velocità tutti gli adulti, trovando immediatamente la loro sabbiolina, seguendo le indicazioni ricevute.

Per ognuno dei convenuti, si trovava nei posti più disparati: nelle scarpe, tra i capelli, nel cappotto, nel cappello … e, per ognuno di loro, aveva un colore diverso.

Raccolta in un sacchetto di plastica, come quelli per gli alimenti, tutta la sabbia, Geremia si pronunciò così: “Bene! Direi che anche per oggi posso ritenermi soddisfatto. Vediamo se lo è anche lei!”.

Dicendo così, invitò uno dei bambini, facendogli cenno col dito indice di avvicinarsi, mentre gli adulti già lo guardavano con sospetto.

Il bambino invece, orgoglioso e divertito allo stesso tempo, fiero di sé, si portò vicino a Geremia e lo fissò donandogli il suo più bel sorriso senza denti.

“Lo sapevo che ci saresti riuscito” – indicandogli la clessidra che, dopo quel meraviglioso sorriso, aveva schiuso il suo coperchio superiore, per permettere a tutta la sabbia di entrare.

Ogni bambino ne inserì un pizzichino, dall’ultimo al primo.

Poi venne il turno degli adulti, ma la clessidra si mostrò reticente nei loro confronti. Pensate! Con alcuni si chiuse proprio, mostrando le spalle.

Furono i bambini a chiederle di dar loro una possibilità.

Geremia, rivolgendosi agli adulti, chiese: “Sorridetele prego. È sufficiente che sia un sorriso sincero, anche accennato andrà bene, vero?” – guardando la clessidra.

Questa cominciò a poco a poco a riaprirsi, a misura del sorriso, permettendo alla sabbia di scivolare dentro, anche se, in alcuni casi non fu impresa facile, a seconda del pertugio apertosi.

La caratteristica singolare, oltre le altre mostrate, era che quelle sue pareti colorate, che la dipingevano piena, avevano ceduto il posto ai colori della sabbia, rendendola più bella, magica, affascinante.

“Sarebbe stato più facile comprare il bollitore!” – borbottò la signora

“Meno male che quella patacca di clessidra non era in vendita” – disprezzò il primo cliente

Seguirono altri commenti, alcuni simpatici, benevoli, altri meno. I bambini, invece, osservavano divertiti e stupiti, di una stupenda meraviglia, quei suoi colori così variopinti e continuavano a sorriderle, felici di quella bellissima esperienza fatta insieme.

“Eppure …” – conchiuse Geremia a seguito delle parole pronunciate dall’assemblea radunatasi –

“… eppure, mia bella e gentile signora, quel bollitore lei lo ha comprato per davvero, esattamente l’anno passato”

“Che … come …” – si domandava a mezza voce la cliente, un po’ intontita

“E lei, mio bel signore, quella clessidra l’ha usata per i suoi giochi da bambino”

Ne ebbe per tutti e, dopo qualche reticenza, cominciarono a riaffiorare in essi dei ricordi ormai assopiti, di un lungo tempo andato.

“Sono gli oggetti e i ricordi di cui vi siete liberati nel corso degli anni: per capriccio, perché in quel momento non più utili o desueti, perché legati ad un ricordo <<scomodo>>, fastidioso, ma vi hanno accompagnati per un tratto di strada. Ognuno di loro ha suscitato in voi un’emozione diversa, colorata! Io ve ne ho portate tante, ma proprio tante, per tutti! Ognuno di voi le ha vissute singolarmente, alla sua maniera e le ha dipinte da sé! Quanto a me, non sono pentito dei tanti doni che vi ho porto. Ognuno di loro, nel bene e nel male, costituiva un’opportunità. Era per voi, ed era libera! Libera di essere usata come a voi piaceva o veniva di fare! Eppure mi avete lanciato addosso di tutto di più! Mi avete cacciato e avete avuto anche parole molto aspre per me, secondo voi divertenti o che vi rendevano orgogliosi di averle pronunciate. Di cosa non so!”

“Questo vaneggia! Sarà meglio chiamare qualcuno!” – propose uno degli astanti

Stavano per prendere i telefoni in mano, quando uno dei bambini esclamò, quasi gridando: “No! Lui è buono!”

In quel mentre, una nuova magia si compiva ai loro occhi, che si riempivano di stupore: la sabbia nella clessidra scompariva, il vecchio carretto diventava un carro nuovo e lucente. La merce contenuta diventava sabbia colorata e volava, dai suoi vecchi proprietari, liberando calore buono.

Geremia diventava piccino, sempre più piccino, fino ad essere un puntino, un granellino di sabbia dorata nelle mani di un bimbo radioso, che apparve nel punto in cui l’altro aveva posato i piedi fino a poc’anzi, portando con sé la magia di nuovi giorni, nuove opportunità, nuova vita, il tepore dei ricordi e delle esperienze; e la vita racchiusa in essi.

Era ormai l’alba del nuovo anno!

Felice anno nuovo a tutti

Fine

Ogni riferimento a fatti, persone, nomi, situazioni, vicende narrate, è puramente casuale e privo di intenti offensivi

Un “grazie” speciale al signor Fausto V. per quella risata di quel giorno e per quel bel ricordo.

È importante saper sdrammatizzare, tanto quanto lo sono i ricordi

Il “Grazie” più importante e prezioso va alla mia mamma e al mio papà: siete e sarete sempre nel mio cuore, vi amo!

Il mio “Grazie” speciale va al datore di tutti i doni e i talenti, di ognuno di noi, ognuno secondo il proprio credo, che rispetto.

Grazie anche a chi ha sempre creduto in me.

Un ringraziamento particolare e sentito anche a tutto lo staff di Corriere Salentino

Buon anno di cuore a tutti!

Gabriella De Carlo

[1] Sporta: sacca di ampia capacità, che può contenere molte cose

[2] Chianche: lastre di pietra chiare, usate per la pavimentazione di strade e luoghi di ritrovo sociale, come le piazze