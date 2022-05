Strategia Nazionale per le Aree Interne, Palumbo: “Un’opportunità di crescita che il Salento deve cogliere”

“Per evitare la progressiva concentrazione di abitanti nelle città di maggiori dimensioni e per rilanciare le aree marginalizzate del territorio italiano, nell’ambito della politica europea 2014-2020, è stata realizzata la cosiddetta “Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). La SNAI si rivolge ai luoghi lontani dai servizi essenziali e ad alto tasso di spopolamento”. Lo comunica in una nota il Presidente “Valori Comuni”, Diego Palumbo.

“Durante la programmazione economico-finanziaria europea 2014-2020 – dice nella nota – le aree individuate a livello nazionale erano 49, a cui sono stati destinati i relativi fondi disponibili per i progetti. Molti progetti hanno avuto importanti ricadute sui territori interessati.

Le linee guida del Recovery Plan indicano tale strategia come una delle iniziative virtuose e da implementare.

Per tale ragione, le aree sono state aumentate a 72 ed a tali aree saranno dedicati parte dei fondi del “Next Generation EU” e della programmazione dei fondi di coesione 2021-2027.

Come si evince dall’infografica le aree salentine individuate come destinatarie della prossima progettazione europea della SNAI sono decisamente ridotte.

Auspichiamo che le autorità politiche locali del Salento, di ogni colore politico, assumano le opportune iniziative finalizzate ad incrementare il numero di aree, del Salento, a cui destinare queste progettazioni e questi fondi. La SNAI – conclude Palumbo – è un treno che il Salento non può perdere!”.

