Anche a Lecce si usano gli anticorpi monoclonali contro il covid. L’infettivologa Cattelan: “Funzionano nei primi 5 giorni”

SALENTO -“È fondamentale utilizzare gli anticorpi monoclonali i primi cinque giorni dalla comparsa dei sintomi, perché più precoci si è più si agisce sul virus prima che entri nelle cellule facendo progredire la malattia” – ha spiegato in un’intervista concessa al direttore Gaetano Gorgoni e pubblicata integralmente sull’Eco di Bergamo, la direttrice dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive e tropicali dell’Azienda ospedaliera di Padova, professoressa Anna Maria Cattelan. In Veneto gli anticorpi monoclonali si usano già da due settimane. L’ASL di Lecce da domenica utilizza questa terapia per il trattamento dell’infezione da Sars CoV 2: in tutta Italia si punta su questa cura, come sul plasma.

“Gli studi che sono stati prodotti fino ad oggi non mostrano una grande attività del plasma – afferma la nota Infettivologa- Anche noi lo abbiamo usato tanto e lo abbiamo previsto nei protocolli fin dall’inizio. Complessivamente abbiamo avuto un’esperienza buona sul piano della mortalità. Possiamo dire che per funzionare il plasma deve essere dato in fase precoce, perché il meccanismo è lo stesso dei monoclonali, che sono un concentrato di plasma, se vogliamo dirlo in soldoni. Il plasma finora, forse perché non ha trovato la finestra terapeutica più corretta, non ha dato grosse soddisfazioni. Bisogna comunque fare un’attenta valutazione del paziente prima di scegliere la terapia giusta. Tra nuove terapie e vaccini la dottoressa Cattelan è convinta che si possa superare l’emergenza pandemica entro il prossimo autunno.



GLI ANTICORPI MONOCLONALI NEL SALENTO

I centri individuati dalla Regione Puglia nella ASL Le per la somministrazione sono i reparti Pneumologia Covid Dea, Terapia Intensiva, Malattie Infettive e Medicina del Fazzi, Malattie Infettive e Medicina di Galatina. Il trattamento è già stato avviato su alcuni pazienti affetti da Covid 19 nei reparti di Malattie Infettive di Galatina e Pneumologia Covid Dea Fazzi.

Gli anticorpi monoclonali possono essere utilizzati in pazienti con pochi sintomi ma con fattori di rischio che fanno prevedere un peggioramento.

L’Aifa ha stabilito le caratteristiche necessarie per essere trattati con questi anticorpi: i pazienti devono avere un’età superiore a 12 anni, devono essere Covid positivi, non ospedalizzati e non sottoposti a ossigenoterapia. Devono avere sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e presenza di almeno uno dei fattori di rischio (o almeno 2 se uno di essi è l’età >65 anni) tra i seguenti:

-Body Mass Index (BMI) ≥30

-Malattia renale cronica

-Diabete non controllato

-Immunodeficienze primitive o secondarie

– >65 anni

– ≥55 anni con:

Malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo);

BPCO (Bronco pneumopatia cronico ostruttiva e/o altre malattie respiratorie croniche);

– 12/17 anni con:

Body Mass Index (BMI) ≥ 85esimo percentile per età e genere

Anemia falciforme

Malattie cardiache congenite o acquisite

Malattia del neurosviluppo

Dipendenza da dispositivo tecnologico (per es. soggetti con tracheotomia, gastrostomia, etc)

Asma, o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro controllo.

Sono i medici di medicina generale (MMG), i pediatri di libera scelta (PLS) e le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), a individuare i pazienti da trattare, mentre la prescrizione e la somministrazione avviene in ambiente ospedaliero, nei reparti indicati.

Una terapia considerata promettente, un’arma in più contro la pandemia.