Covid, 1.664 casi: 239 nel leccese. Nuovo aumento di ricoveri. Nuovi focolai a Melendugno e in altri paesi

PUGLIA – Continua a salire il numero dei ricoverati pugliesi, che ora sono a quota 2.011 (ieri erano 1935). Si sono verificati nuovi casi a Melendugno, che sale a 37 casi per un focolaio a Borgagne. È stato riscontrato un focolaio anche in un’altra frazione: una famiglia residente a San Foca è stata contagiata. Nella sola frazione di Borgagne, nel Comune guidato dal sindaco Potì, ci sono 27 casi: tra cui diversi adolescenti. Ci sono buone notizie solo per Seclì e Specchia, dove i contagiati residenti calano grazie ai nuovi guariti. Secondo la mappa epidemiologica della Regione Puglia, oggi salgono i positivi anche a Ruffano e Palmariggi. La situazione è diventata difficile nei reparti covid del DEA di Lecce e a Galatina: le autorità sanitarie sono convinte di essere nella fase del picco generato dalle varianti e hanno aumentato i posti negli ospedali, il problema è che il personale, se il numero di ricoveri dovesse continuare a salire, non basta.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 23 marzo 2021, registra 13.390 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1.664 casi positivi: 683 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 204 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 354 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 46 decessi: 22 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.781.850 test.

130.912 sono i pazienti guariti.

43.594 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 179.037 così suddivisi:

70.252 nella Provincia di Bari;

17.822 nella Provincia di Bat;

12.898 nella Provincia di Brindisi;

33.802 nella Provincia di Foggia;

16.273 nella Provincia di Lecce;

27.039 nella Provincia di Taranto;

659 attribuiti a residenti fuori regione;

292 provincia di residenza non nota.