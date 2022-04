Covid, 1.788 casi: 296 in provincia di Lecce. Aumentano i ricoverati. Allarme in altri 3 Comuni

PUGLIA – L’ondata scatenata dalle varianti è ancora nel picco. Sono 26 i pazienti gravi nella terapia intensiva covid del DEA: ne sono morti 2 nelle scorse ore. Risalgono ancora una volta i ricoverati: ora 2.038. Crescono i positivi in tutta la provincia di Lecce. Tre paesi cambiano fascia, secondo la mappa epidemiologica della Regione Puglia: Cursi (nella fascia 21-50 residenti attualmente positivi), Giuggianello (1-5) e San Donato (21-50). Intanto, aumentano i guariti e la vaccinazione registra un’accelerata nell’ultima settimana: è una corsa contro il tempo per sconfiggere il virus.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, domenica 28 marzo 2021, registra 9473 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 1.788 casi positivi: 561 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 125 nella provincia BAT, 286 in provincia di Foggia, 296 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 14 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.839.926 test.

137.164 sono i pazienti guariti.

46.880 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 188.737 così suddivisi:

74.063 nella Provincia di Bari;

18.558 nella Provincia di Bat;

13.671 nella Provincia di Brindisi;

35.124 nella Provincia di Foggia;

17.509 nella Provincia di Lecce;

28.819 nella Provincia di Taranto;

678 attribuiti a residenti fuori regione;

315 provincia di residenza non nota.